國民黨台南市黨部慶祝建黨130週年　朱立倫特別南下出席慶生

▲中國國民黨台南市黨部21日上午於南區勞工育樂中心，舉辦建黨130年黨慶，表揚績優義務幹部與資深晉齡黨員代表，主席朱立倫特別南下出席。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中國國民黨台南市黨部21日上午於南區勞工育樂中心，舉辦建黨130年黨慶，表揚績優義務幹部與資深晉齡黨員代表，主席朱立倫特別南下出席，台南市黨部主委謝龍介，感謝黨員同志長期守護國民黨、為國民黨發聲，作國民黨最大的靠山，為促進國家社會進步和諧貢獻心力，為人民一起拚好日子。

主席朱立倫致詞表示，立法院國民黨黨團於20日展現戰鬥力，為守護台灣民主自由法治不遺餘力。朱立倫提出三個強調。第一，《選罷法》修訂並沒有調高罷免門檻，而是希望以實名制防止民進黨操作的惡性罷免；第二，《憲法訴訟法》修法則是參考外國立法院審慎修訂，用更嚴謹的程序來捍衛台灣的民主價值；第三，也是最重要的《財政收支劃分法》，是讓3千多億的預算可以分給地方，好好辦學、扶助長照，讓老人小孩都可以有所依靠，並且不會影響中央預算。

主委謝龍介致詞說，回顧國民黨歷史，自1884年國父孫中山創立至今130周年，由一群年輕人展現革命熱血，創建亞洲第一個民主共和國，向來是最支持民主的政黨。而民進黨嘴上喊的民主卻是要發動惡性罷免，直到他們選贏才叫民主。

謝龍介說，國民黨在立法院努力通過一系列福國利民的法案，利用《財政收支劃分法》回饋地方，如今每年增加200億預算，讓財政困難的台南能夠興辦公共設施、解決在地問題，扶助男女老幼，為全民謀福祉，這就是國民黨的精神。

會中朱立倫主席頒發中央評議委員林進旺實踐二等獎章，表彰其擔任主委期間盡心盡力為黨為國打拼，林進旺同時捐贈新台幣100萬元為台南市黨部黨務基金。

黨慶現場氣氛熱絡，主席朱立倫、立委. 市黨部主委謝龍介、副秘書長江俊霆、立法.中央組發會主委許宇甄、中評委林進旺，組發會海外部主任陳以信、市議員林燕祝、曾培雅、盧崑福、許至椿、王家貞、蔡宗豪，李中岑辦公室主任李中遵等與近千名黨員同志一同出席，為國民黨130歲歡度生日，展現出強力團結氣勢，不畏在民進黨執政的風雨艱難下，繼續堅持中華民國的民主精神，為人民拚出好日子！