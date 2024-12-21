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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟柯志恩挺「獨厚雙北」的財劃法　綠委揭：高雄增幅成最後一名

▲民進黨立委許智傑。（資料照／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委許智傑痛批，柯志恩不說新版財劃法「高雄增幅變最後一名」。（資料照／記者林敬旻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

立法院昨（20日）挑燈夜戰完成《財劃法》三讀修法，預計未來地方政府將從中央稅額分配多得3753億元，民進黨立委黃捷轟國民黨立委柯志恩對不起高雄，但柯回擊強調高雄市配額將增加到676億元。對此，民進黨高雄立委許智傑今踢爆痛批，柯志恩怎不說「高雄增幅變最後一名」，綠委賴瑞隆也憤慨表示，柯志恩「騙騙騙」，藍營在表決的一個小時前，才釋出的「最終機密」版本，根本沒有人看過！

關於柯志恩質疑，為什麼民進黨團都不提《財劃法》版本？許智傑說，原因很簡單，就是因為現行版本對高雄最有利，他支持對高雄最有利的現行版本，反問柯志恩，為何要主導獨厚雙北又「糟蹋高雄」的財劃法？

此外，柯志恩強調，高雄未來分配款將達676億，許智傑則點出，這筆數字看起來好像很多，但柯志恩卻不說「高雄增幅變成最後一名」，各縣市的經費差異無疑造成更嚴重的南北差距。

許智傑進一步直指，《財劃法》各縣市分配機制，原本是設計土地面積佔20%，結果被國民黨修改成10%，瞬間減半，這對全國土地面積最大的高雄非常不公平，「柯志恩卻大言不慚，講得好像給了高雄人多大恩惠」。

許智傑認為，既然柯志恩提那麼多問題，講得她好像都很清楚，通過惡法都是民進黨的錯，那麼他要問柯志恩，新版《財劃法》對高雄造成5大問題，柯志恩要怎麼解決？

許智傑細數，新版《財劃法》有重北輕南更嚴重、高雄土地面積大卻調降指標、只重視人口指標未考量人口老化、未考量「產業結構」及「外部成本」負擔、「排擠」中央政府對地方政府的補助經費等5大問題

眼見藍白力推的《財劃法》已完成三讀，許智傑感慨，自己真無法想像，高雄市有像柯志恩這樣吃裡扒外的立委，每天說為高雄好，高雄活動也從來不會阻擋她參與，為何要對高雄這麼「刻薄」？高雄人在妳板橋選輸後，歡迎您來，沒想到換來這麼「不知感恩」的對待。

▲民進黨立委賴瑞隆。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委賴瑞隆。（資料照／記者屠惠剛攝）

同為民進黨的立委賴瑞隆也表示，國民黨提出的《財劃法》版本，在表決的一個小時前，才釋出「最終機密」版本，沒有人看過、精算過，這種修法就是國家亂源。

然而讓賴瑞隆更憤怒的是，他提出的《財劃法》修正條文，要求配合國家政策設置高污染產業，在財政劃分時應合理分配，每次國民黨立委柯志恩都說支持會納入最後終極版本，結果最後證實，根本是騙騙騙！

賴瑞隆表示，擔任國民黨智庫執行長的柯志恩，曾提出獨給台北市3%比例的《財劃法》版本，在立院財政委員會討論時，還不給討論直接送出委員會，「柯志恩說她支持我的版本」。

賴瑞隆說，高雄當年被國民黨定位重工業城市，承擔了許多國家重工業的污染，例如，從電力來看，高雄有興達電廠、南部電廠、大林電廠等三大電廠，發電量居台灣第一。

賴瑞隆無奈表示，但台電總公司設在台北，因此污染留高雄、稅收送台北，這本來就該在《財劃法》合理調整分配，而這樣本該處理的問題，國民黨卻漠視且一路欺騙。

最後，賴瑞隆呼籲，請國民黨向高雄人道歉，請國民黨立委柯志恩向高雄人道歉，並立即再修正《財劃法》，千萬不要以為高雄人健忘善良好欺負。

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