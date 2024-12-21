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立院拍板財劃法！高雄綠營主委怒了　狂轟柯志恩：罪魁禍首

▲民進黨高雄市黨部主委黃文益 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲民進黨高雄市黨部主委黃文益 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

針對藍白聯手惡修財劃法，民進黨高雄市黨部主委黃文益今天（21日）表示，財劃法立法過程既無立法品質，更擴大南北差距、資源重北輕南，並痛斥國民黨高雄市黨部主委柯志恩為虎作倀，臉書發文旨在為個人政治前途卸責，無視高雄市民福祉。黃文益砲轟：「不要裝無辜、裝可憐，你就是財劃法修惡的罪魁禍首！」

黃文益說，柯志恩師承韓國瑜，張口就是謊言，行政院已多次主張現行財劃法「已經是最好的」，柯志恩就算不聞不問，民進黨立委也已就高雄長期承受的高污染產業影響，提出自己的財劃法修正版本，怎未見到柯志恩大力支持？更別說，即便行政院提對案，進到委員會、院會，藍白已示範，只要有人數優勢就能完全規避討論，甚至還能以「舉手表決」規避責任政治，這樣毫無立法品質的立法，難道只能講「好棒棒」？

黃文益認為，既然柯主委信心滿滿「我們修財劃法，不是如民進黨聲稱的，是要從中央搬錢」，根據初估中央需增釋3753億，而國家稅收總額不變，若將統籌款增加補助到地方，將排擠到中央對地方政府的一般補助、計畫補助預算，目前高雄仍有多項重要建設進行中，像是：捷運黃線、捷運小港林園線，甚至是未來高鐵南延進高雄，這些建設一旦因國民黨惡修財劃法導致延宕，希望全高雄市民記得韓國瑜、傅崐萁跟柯志恩是主導修正財劃法的罪魁禍首。

對此，柯志恩對於民進黨指控回應：「民進黨的指責不僅缺乏事實根據，更掩蓋了其在修法過程中的被動與不作為。」柯志恩強調，「經三讀表決的國民黨版財劃法，拿掉了所謂的3%首都稅，並納入高雄土地面積，為高雄增加235億財源，國民黨所提出的修法版本，旨在為地方創造更多財源，讓全國各地，特別是高雄，能夠實際受惠」。

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