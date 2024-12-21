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財劃法三讀！高雄綠營市長熱門人選撿到槍　圍剿柯志恩

▲▼柯志恩召開財劃法記者會駁斥謠言。（圖／記者賴文萱攝）

▲柯志恩日前在國民黨高雄市黨部召開財劃法記者會駁斥謠言。（圖／記者賴文萱攝）

記者吳奕靖／高雄報導

國民黨版財劃法修正案三讀通過，這讓高雄市有意角逐市長的綠營立委紛紛撿到槍，一大早就在自己的新聞群組以及臉書發文，把國民黨對手柯志恩當成箭靶狂轟，立委邱議瑩甚至說：「柯志恩根本黨意大於民意，國民黨通過的財劃法版本讓高雄成為全國增幅比例最低」。

邱議瑩表示，柯志恩明明曾經承諾高雄人各項公平指標，但事實證明柯志恩抵擋不了國民黨黨意，不只如此，國家稅收總額不變，若將統籌款增加補助到地方，將排擠到中央對地方政府的一般補助、計畫補助預算，尤其高雄分配款增加的幅度是全國最低，未來將影響到的是育兒津貼、學費補助、長照補助等。

邱議瑩強調，財劃法不是只有公式的計算，高雄人更需要兼顧公平、未來，且真正能讓高雄永續發展的財政政策，柯委員若想參選高雄市長理應以此為大前提，極力幫高雄爭取不是嗎？但為何卻是黨意大過於一切呢？

立委賴瑞隆質疑，柯志恩11月7日開記者會說「支持賴瑞隆的版本，會爭取納入最後終極版本」，但今天國民黨「最後終極版本」臨時提出，卻沒有納入賴瑞隆空污條文，證實柯志恩一再騙騙騙，只重視台北權益，漠視高雄市財政權益，這些財劃法毀台亂政的惡行，柯志恩不只是共犯，更是主謀，對不起台灣，更對不起高雄。

賴瑞隆批評，柯志恩與國民黨的說謊與毀台亂政的作為，高雄市民與國人都看在眼裡。立委賴瑞隆說，柯志恩、韓國瑜選過高雄市長，韓國瑜更當過高雄市長，卻主導與配合強行通過傷害高雄的財劃法，說一套做一套，高雄市民將持續唾棄被罷免的韓國瑜，以及參選過的柯志恩，高雄人不會原諒國民黨、韓國瑜、柯志恩對高雄的持續漠視與傷害。

立委許智傑也說：「真無法想像，高雄有這樣吃裡扒外的立委，每天說為高雄好，高雄活動也從來不會阻擋她參與，為何要對高雄這麼「刻薄」！高雄人在你板橋選輸後歡迎您來，沒想到換來這麼「不知感恩」的對待」。

▲▼ 劍指2026！柯志恩首面看板上架。（圖／記者吳世龍攝）

▲劍指2026！柯志恩首面看板上架，現在因為財劃法成為對手攻擊目標。（圖／記者吳世龍攝）

對此，柯志恩陣營回應：「國民黨的修法版本在立法院經過多次討論，並承受來自各方的壓力，力求平衡各縣市的財政需求。即便如此，她坦言，每個版本都難以滿足所有縣市的期待，但這不代表國民黨未盡全力。她進一步呼籲，民進黨應公開向高雄市民說明，為何在掌握多數席次與行政資源的情況下，始終未能推出真正屬於高雄利益的修法版本，而非一味批評在野黨。

最後，柯志恩再次強調，這次修法的初衷，是希望地方政府擁有更多資源為民服務，這也是國民黨突破25年僵局，完成財劃法修法的核心價值。她表示：「我們的修法努力，是要讓高雄和全台灣的地方政府都有更多的財源，不再受制於過時的制度。民進黨過去大聲疾呼修法的重要性，如今卻反過來攻擊我們的努力，實在令人失望。」

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