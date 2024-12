德國聖誕市集死亡車禍！50歲男開BMW「橫衝直撞」　70人逛街死傷

▲德國馬德堡20日晚間發生發生嚴重的衝撞車禍,造成70人死傷。(圖/達志影像/美聯社,下同)

記者羅翊宬/綜合報導

德國馬德堡稍早傳出一起死亡衝撞車禍!一名來自沙烏地阿拉伯的50歲男性醫師20日晚間駕駛汽車,衝進當地的聖誕市集內,車輛在攤販之間的狹窄通道朝著人群「橫衝直撞」400公尺,導致2人死亡、68人以上輕重傷,其中死者還包括兒童,該名肇事駕駛當場被逮,至於車上則未發現爆裂物。

