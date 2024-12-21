德國聖誕市集死亡車禍！50歲男開BMW「橫衝直撞」　70人逛街死傷

▲德國馬德堡20日晚間發生發生嚴重的衝撞車禍，造成70人死傷。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

德國馬德堡稍早傳出一起死亡衝撞車禍！一名來自沙烏地阿拉伯的50歲男性醫師20日晚間駕駛汽車，衝進當地的聖誕市集內，車輛在攤販之間的狹窄通道朝著人群「橫衝直撞」400公尺，導致2人死亡、68人以上輕重傷，其中死者還包括兒童，該名肇事駕駛當場被逮，至於車上則未發現爆裂物。

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Islamist car-ramming terror attack against Christmas market in Magdeburg, Germany kills at least 11 people and wounds more than 60.



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根據CNN與當地媒體MDR，德國薩克森-安哈特州首府馬德堡的一處聖誕市集，於當地時間20日晚間7時（台灣時間凌晨2時）發生死亡車禍，一輛BMW汽車衝進聖誕市集內攤商之間的狹窄通道、朝著大批人群聚集處衝撞，造成1名兒童與1名成年人死亡，總計68人受傷，其中包括15名受害者重傷。

薩克森-安哈特州州長哈塞洛夫（Reiner Haseloff）透露，肇事駕駛為一名來自沙烏地阿拉伯的50歲男子，是一名在該州執業的醫師，擁有永久居留權，從2006年以來便一直在德國定居。而該輛肇事的BMW車輛，其實是掛慕尼黑車牌的租用車。

當地警方懷疑，闖入聖誕市集的車輛可能藏有爆炸裝置，因此警方初步封鎖整個現場，100名消防員、50名救援人員趕抵現場。在經過調查後，警方在肇事車輛上並未發現爆裂物。

傷勢較輕的受害者已送往附近的購物中心接受治療，聖誕市集現場也設有提供緊急治療的攤位，同時派遣直升機輸送傷勢較重的受害者。

目前聖誕市集仍然維持開放，但安全措施也跟著加強。

事發後，德國總理蕭茲也表示，將預計於21日前往馬德堡。法國總統馬克宏則透過社群媒體X發文，稱對於此次襲擊「深感震驚」，表示法國對於德國民眾的痛苦感同身受。荷蘭首相史庫夫則表示，荷蘭將在黑暗時刻與鄰國德國並肩作戰。