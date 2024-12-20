波羅的海電纜遭破壞！伊鵬3號有嫌疑　中國允許歐方登船調查

▲中國貨輪伊鵬3號涉嫌破壞海底電纜，目前中國已同意歐洲人員登船調查。（圖／路透）

文／中央社

中國貨輪伊鵬3號涉嫌破壞連接北歐與中歐國家的海底電纜。華爾街日報引述歐洲執法官員和外交官表示，經過數周秘密談判，中國同意歐洲4國人員登船調查，中歐共33人已於19日上午登船。

波羅的海2條海底電纜11月17至18日間被切斷，中國散裝貨船伊鵬3號（Yi Peng 3）被指與事件有關。該船涉嫌故意下錨在海床拖行超過100英哩（約160公里），切斷了分別連接芬蘭和德國及瑞典和立陶宛的2條海底電纜。

事發後，伊鵬3號一直停泊在丹麥和瑞典之間的公海，由帶頭調查此案國家的海軍艦艇和警用船隻輪流警戒。

華爾街日報19日報導，經過數周緊張的秘密外交後，中國允許歐洲調查人員登上伊鵬3號。此次談判主要由德國和中國外交部進行，參與國際調查的國家包括德國、瑞典、丹麥和芬蘭。

據一名在場人士透露，中國派出了一個由19名官員和調查人員組成的代表團，其中14人登上了伊鵬3號；一同登船的還有9名德國人、6名瑞典人、3名芬蘭人和1名丹麥人。歐方小組16日在丹麥集合，由於與中方談判到最後一刻，登船時間被推遲，加上惡劣天氣，最終中歐人員在19日上午登船。

報導指出，這次調查由中國和德國小組帶頭，瑞典和芬蘭小組作為觀察員，丹麥方面負責協調工作。

歐洲調查小組有海事工程師，他們檢查了該船及船上設備，包括被指切斷海底電纜的錨。一名在調查期間擔任主席的人士表示，這艘近24年歷史的船已十分破舊。

據數名知情人士透露，由於調查是在公海進行，因此不能拘留任何船員，這也是與中國政府達成協議的一部分。

官員們表示，圍繞一艘私有船隻進行如此密集的多邊談判是史無前例，因為國際海事法很少允許扣押商船。中國政府此前已下令該船下錨，並一直在與歐洲主管部門合作。了解談判情況的一名調查人員和一名外交官表示，中國政府似乎希望此事得到解決。

報導說，調查人員正在調查伊鵬3號的中國船長是否被俄羅斯情報部門說服進行此次破壞。該船於11月15日從俄羅斯的烏斯盧加港（Ust-Luga）啟航。

2名歐洲情報官員表示，懷疑該船船長或其他船員可能已被俄羅斯特工賄賂，船員中最少有1人是俄羅斯人。據調查人員、情報官員和外交官稱，中國政府很可能沒有參與此事。

報導指出，如果俄羅斯被認定為此事的罪魁禍首，這將是俄國策劃的一系列針對歐洲關鍵基礎設施襲擊的最新一起事件，這也可能導致俄羅斯和中國之間產生摩擦。自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，中國一直向俄羅斯提供支持。

據知情人士透露，伊鵬3號隸屬的中國寧波伊鵬海運有限公司正在配合調查，並已允許該船停泊在國際水域。寧波伊鵬對此不予置評。