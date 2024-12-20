耶誕購物旺季！亞馬遜員工爆「最大規模罷工」　施壓公司改善待遇

▲亞馬遜員工趁假期購物旺季，發起「史上針對亞馬遜最大規模」的罷工行動 。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國亞馬遜員工近日發起一場號稱「史上針對亞馬遜最大規模」的罷工行動，範圍涵蓋全國7座倉庫，試圖在假期購物旺季最繁忙時期，施壓亞馬遜接受工會談判，並改善員工待遇。這場罷工贏得了國際聲援，德國的相關工會也同步展開罷工，計劃持續至2024年底。

據法新社報導，這場罷工行動正值假期購物旺季，參與者包括隸屬於國際卡車司機工會（International Brotherhood of Teamsters）的亞馬遜職員，以及在亞馬遜倉庫進出貨的卡車司機。工會成員在紐約、亞特蘭大、南加州等地設立糾察線，致力於拖慢出貨速度，並招募更多亞馬遜員工加入運動。

國際卡車司機工會主席歐布賴恩（Sean O'Brien）強調，勞工的主要訴求是穩定的工資與福利，以及工作安全標準的遵守。在紐約皇后區的DBK4倉庫，儘管倉庫仍持續運作，但貨物進出速度明顯減慢。據當地工會代表表示，現場有超過300人加入糾察線，包括部分工會支持者。

除了美國外，德國服務業工會（Union Verdi）一個分支機構也在西部一座亞馬遜工廠發起罷工行動，並計劃在明年擴大罷工至8座倉庫，預計將有1.6萬名工人參與。亞馬遜對於此次罷工採取強硬立場，指責參與者多為「外來者」，並稱其行為對公司員工構成威脅。然而，工會認為，此舉將幫助更多勞工改善待遇。

事實上，自紐約斯塔頓島倉庫員工2022年首次投票成立工會以來，工會運動在亞馬遜內部進展緩慢，亞馬遜公司甚至拒絕就相關工會合同進行談判。勞工專家指出，此次罷工選在假期購物旺季發動，意在對亞馬遜形成最大壓力，尤其是在聖誕節前後的物流需求高峰時段。未來，工會運動的走向將取決於亞馬遜是否妥協，以及美國政府勞工政策的變化。