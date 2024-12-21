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夫妻海邊散步離奇接連倒地喪命　老公心臟病發把老婆嚇到陪葬

▲▼位於格瑞那達的卡里亞庫島。（圖／達志影像／美聯社）

▲位於格瑞那達的卡里亞庫島。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

一對76歲的英國夫婦今年3月前往位於加勒比海的卡里亞庫島（Carriacou）度假時，豈料兩人前往海灘散步時卻相繼倒下，最後雙雙駕鶴西歸。驗屍報告指出，丈夫因心臟驟停導致溺水身亡，妻子則因過度驚嚇導致急性休克而不治。

根據《每日郵報》，戴維•福斯特（David Forster）和妻子羅莎琳（Rosalind）當天與女兒茱莉、女婿貝克特（David Beckett）醫師在當地餐廳用餐後，沿著卡里亞庫島的天堂海灘步行回酒店。途中，戴維突然心臟驟停倒下，羅莎琳則因目睹事件受到極大驚嚇，隨後失去意識。

當地人趕到現場並對夫妻倆進行心肺復甦術（CPR），但戴維在現場被宣布死亡，而羅莎琳被送往當地醫院後於當天稍晚不治。驗屍報告指出，戴維因心臟驟停導致溺水，羅莎琳則因急性休克反應，胃內容物吸入氣道而亡。

福斯特夫婦原籍紐卡斯爾（Newcastle），過去10年間定居於多塞特郡。多塞特高級驗屍官布艾倫（Brendan Allen）裁定，戴維的死因為醫學問題所導致的意外事故，並向其家人表達哀悼。他形容此事件為突如其來且極具悲劇性的損失。

女婿貝克特醫師在書面聲明中描述，夫妻倆僅在他們前方幾分鐘步行，便發生了這場無法挽回的意外。他感慨地回憶搶救過程的無力感，並對這場家庭悲劇表達深切的悲痛與遺憾。

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