謝克洋認愛「三立記者魏汶萱」喊告媒體造謠：她是我女友無誤

▲三立女記者魏汶萱、藍委謝龍介姪子謝克洋。（組圖／翻攝周軒、謝克洋FB）



記者鄒鎮宇／綜合報導

藍委謝龍介姪子謝克洋20日疑似攜帶油壓剪，要進入立法院的議場，被駐衛警盤查，一旁綠委邱議瑩則不斷大喊大叫。事後，三立女記者魏汶萱上前阻止，並與邱發生爭持。對此，謝克洋發文表示，魏汶萱就是他的女友沒錯，且將針對媒體造謠的部分提告。

據悉，三立女記者魏汶萱當下不斷說謝克洋是「立委助理」，並將謝與駐警分開，隨後去阻止在一旁喊著帶剪刀是要殺人的邱議瑩，「不是啊，啊人家就助理你幹嘛跟他吵架幹嘛啦？」邱則回「我哪有跟他吵架？他帶了一個大剪刀進來欸！」

魏汶萱回嗆，「你們就擋在這裡啊！莫名其妙」，讓邱議瑩忍不住說「哇塞，記者比立委還凶耶」，魏再回「你還比較凶吧！」

事後，三立電視台隨即發布懲處聲明指，魏汶萱嚴重影響公司形象，記小過兩次，新聞部總監與政治組副主任各記申誡一次。

對此，謝克洋表示，「她就是我女友無誤，不需要懷疑」，且指控媒體報導「三立女記者護謝克洋帶工具進立院嗆邱議瑩」是造謠，強調女方沒有護送他、也沒有幫他進去立法院，「這就是妥妥的造謠，老子從頭到尾都是一個人單槍匹馬進去，下這個標題是看到鬼逆？」

▼謝克洋全文如下。（組圖／翻攝謝克洋FB）

