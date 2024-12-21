富商馬上風猝死！幫私生子驗DNA爭遺產　熟女挨告秒承認當小三

▲高雄人夫「馬上風」曝姦情，小三要賠正宮50萬元。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者劉人豪／高雄報導

高雄一名陳姓富商，吃威而鋼在小三住處嘿咻時猝死，死時下半身赤裸，小三隨後提出確認親子關係存在訴訟，正宮才發現丈夫偷吃小三7年多，兩人還有2個私生子，提告小三求償2百萬。高雄地院判小三侵害配偶權，要賠正宮50萬元。

根據判決，正宮主張和丈夫1991年結婚，婚後有2子，丈夫於2022年11月26日在小三家猝死，她趕到醫院時，得知丈夫死亡時下半身赤裸，背包還有多顆威而鋼藥物，經了解，發現丈夫在行房時心肌梗塞而過世。

隔年3月，小三提起確認親子關係存在訴訟，小三承認從2014年起就和陳姓富商交往，期間生下2名子女，且陳姓富商自2017年起每天都到小三家過夜，直到凌晨才離開，而正宮收到起訴狀及親子鑑定報告出爐後，才確認小三侵害她配偶權，提告對小三求償2百萬。

全案審理時，小三坦承明知道人夫已婚仍和他在一起，但認為正宮求償金額過高。法官認為，小三和人夫交往並生下2名子女，侵權時間長達7年，嚴重破壞正宮的婚姻。審酌正宮為公司負責人、小三從事網路銷售等財產資力，判小三要賠50萬元。可上訴。