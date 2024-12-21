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柯建銘列「亡國三人組」　立院未來會看到韓傅黃銅像「像秦檜一樣」

▲民進黨團總召柯建銘召集委員開會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

20日立法院會中，藍白聯手三讀通過選罷法修嚴、憲訴法及財劃法等三大修法，對此，民進黨團總召柯建銘今（21日）表示，賣台三個罪魁禍首，韓國瑜主持院會用上次那套，更是快馬加鞭，連三讀後感言都沒收，傅崐萁上次表決前見王滬寧，這次又到香港，直接到大陸領旨，也不怕你知道就是要硬幹，黃國昌則是天天說謊，「亡國三人組」，未來總有一天會看到，韓國瑜、傅崐萁、黃國昌被鑄成銅像跪於立法院門口，就跟秦檜一樣。

柯建銘表示，台灣人民沒有悲觀權利，經過昨天晚上，相信許多台灣人民痛心、失望，我也不例外，作為台灣民主老兵，30年來一直在國會戰場上，昨天那刻永遠無法抹滅，藍白這次不只是毀憲亂政，更是滅台、引狼入室，何等嚴重，大家還睡得著嗎？10年前318自己都在現場，當時和王金平一起讓太陽花順利走出立法院，和平解決。

柯建銘指出，今年五月國會擴權，又進化到另一個層次，毀憲亂政、沒收台灣民主，要讓國會香港化，後來因為青鳥再起，最後判決違憲，這次藍白變本加厲，不是只有國會擴權，更是要滅國、讓政府無法執政、國家處於動盪，比上次修法嚴重千百倍，這三個法案直指台灣心臟。

對於昨日修法，柯建銘強調，選罷法修法讓民眾無法罷免，未來三年藍白立委可以恣意妄為，通過任何想要的法案，立法院變成他們亡國天堂、第二個是憲法訴訟法，讓聲請違憲都成為不可能，何其嚴重、第三是財劃法，剝奪中央3753億，包含長照等等政策通通無法施行，這三個法案通過，台灣還有未來嗎？

柯建銘指出，賣台三個罪魁禍首，弄權一時、淒涼萬古，韓國瑜主持院會是最重要的，結果他照常用上次那一套，更是快馬加鞭，連三讀後感言都沒收，有這樣的立法院？更是不照程序，財劃法跟憲訴法沒有協商，選罷法更是過水，韓國瑜是歷史罪人。

柯建銘續指，傅崐萁上次表決前見王滬寧，這次又到香港直接到大陸領旨、負責執行，也不怕你知道就是要硬幹，黃國昌則是天天說謊、顛倒是非，「亡國三人組」，台灣人民應該記住這三個人的臉龐，而其他所有藍白立委都是陪葬兵馬俑，而藏鏡人朱立倫還能閃嗎？藍白立委千辛萬苦選舉，是選上來賣台的嗎？

柯建銘痛批，罪魁禍首就是韓國瑜，主持院會時表面說照程序來，卻笑裡藏刀，民進黨看不懂嗎？最後還是露出猙獰面孔，民進黨團策略非常清楚，就是誓死捍衛台灣，從總統以降都每個黨員都會保護台灣，而在野黨堅持對作、顛倒是非，這屆國會改選後定調如此。

柯建銘表示，這種情形下，立法院未來總有一天會看到，韓國瑜、傅崐萁、黃國昌被鑄成銅像跪於立法院門口，就跟秦檜一樣，這樣的歷史會到來。而川普1月20日要就職，韓國瑜有臉去看嗎？川普策略非常清楚，要對中採取所有強硬手段，包含關稅等等，但亡國三人組在給習近平提供最廉價子彈，讓台灣被習近平綁架。歷史一刻要站出來，相信島嶼會再天光，這是救亡圖存最後一刻。

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