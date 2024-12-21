藍委陳菁徽控遭襲臀性騷擾　鍾佳濱8字回應

記者黃翊婷／綜合報導

立法院20日排審選罷法、憲訴法與財劃法3大爭議法案，藍綠立委爆發激烈肢體衝突，國民黨立委陳菁徽控訴民進黨立委鍾佳濱趁亂襲臀性騷擾。對此，鍾佳濱表示，「議事攻防，肢體衝突。」

▲陳菁徽控訴遭鍾佳濱性騷擾。（圖／陳菁徽辦公室提供）

今年5月立法院會處理國會改革案時，陳菁徽就曾控訴鍾佳濱衝上主席台將她撲倒，當時她還前往北院提起自訴，控告鍾涉嫌傷害、性騷擾；沒想到本月20日藍綠為了3大爭議法案再次展開攻防戰，她又遭鍾佳濱撲上。

陳菁徽批評，「性騷噁男的特性就是會一犯再犯」，並直指鍾佳濱多次用手碰觸她的雙腿之間與屁股等部位，甚至試圖抱住大腿，幸好當時旁邊有同黨籍女立委見義勇為，及時制止，並齊力把鍾趕去別的地方。

▲鍾佳濱否認陳菁徽的指控。（資料照／記者黃克翔攝）

面對陳菁徽的控訴，鍾佳濱僅回應8字，「議事攻防，肢體衝突。」此外，鍾佳濱21日凌晨0時許在臉書發文，提到綠營「51戰隊」奮戰到最後一刻，無奈黑夜並未退去，讓他感到難以言喻的荒謬與震怒，但看見場外還有一群人陪著一起守護台灣，心也暖了起來，「感謝各位朋友的關心，我會留心肩膀的傷口！」

▼國民黨立委陳菁徽。（圖／記者屠惠剛攝）

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