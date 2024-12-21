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立院三讀3法案　賴清德：民主的紛爭，要用更大的民主來解決

▲雙十國慶，總統賴清德致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

立法院20日深夜三讀通過《公職人員選舉罷免法》、《憲法訴訟法》及《財政收支劃分法》等法案。對此，總統、民主進步黨主席賴清德也在21日深夜做出回應，「民主的紛爭，要用更大的民主來解決」。

賴清德全文如下：

立法院是國家最高民意機關，象徵台灣的自由民主。

但是，立法院今天強行通過的三項法案，未經充分討論、無視民意，不僅剝奪了人民監督的權力，更是侵害司法獨立；甚至，衝擊攸關每位國民，國家整體資源分配的公平正義。這是沒收了民主國家權力分立的原則，更是悖離民主國家人民作主的真諦。
立法院今天在衝突中強行通過的《選罷法》，剝奪人民監督國會的權利。而《憲訴法》和《財劃法》這兩項法案，是與我們每一個人都息息相關；但都未經過實質朝野協商的正當程序，就在今天強行闖關。

世界民主國家的憲法訴訟制度，都是為了捍衛人民權利的最後救濟，守護國家法治最後一道防線而生；而台灣憲法法庭所受理的案件，就有99.1%來自人民聲請。

今天強行通過的《憲訴法》，以立法凌駕司法，用不合理的門檻，實質架空憲法法庭的運作，侵害司法獨立，更封殺人民最後保障和救濟的一絲生機。

《財劃法》不是數字和公式的算計，是真真切切影響到我們每一個人的生計。

事實上，在民進黨執政後，中央不分顏色，透過統籌稅款及補助款等財源挹注地方，自103年度的5,486億，大幅成長到114年度達1兆151億元。地方政府的財政狀況也明顯好轉，像是112年度的收支賸餘達到648億元。

我們從未反對修財劃法，只要求中央、地方一起參與，讓討論更多元、讓政策更完善。然而，今天立法院修正通過的《財劃法》，中央政府會少數千億的收入，那未來，育兒津貼誰來發？私立大學學費補助誰來補？跨縣市的治水誰來做？跨縣市的捷運誰來蓋？

如果，上述這些都還要中央來做，必然嚴重排擠國防預算。國軍的作業維持將無以為繼，國防的整體戰力將深受打擊，危害的是國家的安全，危害的是2300萬台灣人民的生命安危。

這幾天，在寒風當中，有許許多多的年輕人站了出來，這些年輕人手中的燈，是台灣的民主火炬；他們挺身而出，不是為了求職，而是為了捍衛屬於人民的權利。人民有權力監督我們不分政黨的每一個人，人民更不應該被訕笑，不該被譏諷對待。

民進黨立法院黨團已經宣布，將針對這三項法案窮盡一切的救濟手段；而行政院也表示，會依照憲法所賦予的權力，守護我們自由民主的憲政體制。

執政團隊會團結一心，守護我們得來不易的民主自由憲政制度。民主的紛爭，要用更大的民主來解決。未來，希望我們一起匯聚更大的力量，守護民主台灣。

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