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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

羅智強揭國民黨團策略　「最少人力防守」：強力掃除排除清除

▲▼ 羅智強po「闔眼舉手照」 。（圖／立委羅智強辦公室提供）

▲羅智強po「闔眼舉手照」。（圖／立委羅智強辦公室提供）

記者崔至雲／台北報導

立法院會20日三讀選罷法、憲訴法、財劃法等法案，國民黨團為此在議場前排隊64小時，民進黨則是在前一晚打破議場直接在室內過夜。而19日當晚，國民黨只派出藍委羅智強守夜，看到綠委一早欲想插隊，羅嗆「我一人擋住你們50人，爽啦！」。羅智強今在臉書上PO出一樣「體力透支闔眼舉手照」，也透露國民黨團這次所有的策略，並說明這次國民黨團的3個「非常不一樣」，更向所有藍委喊話，「親愛的兄弟姐妹們，你們實在太棒了！」

對於三讀三法案，羅智強喊，「很累、很感動，更以立法院的兄弟姐妹為榮，國民黨有你們，真好！」。昨天，國民黨立委將士用命、團結一心，迎頭痛擊破窗賊民進黨，魄力通過了《選罷法》、《憲法訴訟法》、《財政收支劃分法》三大悠關民主法治、健全財政的法律修正案。

羅智強指出，國民黨立委們在這一次立法院攻防，展現了三個「非常不一樣」。第一，不再軟弱，勇敢強悍，過去的國民黨，一直給支持者溫良恭儉讓、太過軟弱的印象，但這一次，為了捍衛國會議事、國會尊嚴、捍衛立法院長韓國瑜，面對在賴清德的號令之下，破窗鑽進議場的破窗賊們，就是要「鑽一個，趕一個；鑽二個，抬一雙」。他們的決心，清楚堅定，就是強力掃除、排除、清除，一步不讓，不管要付出再大的代價，也要把「只會破窗，不會排隊」的民進黨立委全部趕下主席台，要讓號令民進黨破窗的賴清德，狠狠的踢個大鐵板。

羅智強回顧，大家可以清楚的看到，20日早上九點，開會鈴一響，國民黨立委不分男女，就開始強力反攻主席台，歷時100分鐘，雖然多位國民黨立委掛彩，但他們在10點40分，就把破窗賊們，全部趕下主席台。讓破窗黨賊的民進黨立委們灰頭土臉，只能在台下崩潰叫囂到午夜12點，「真的是大快人心，立法院的兄弟姐妹們，我實在太愛大家了」。

羅智強說明第二，不畏寒雨，排隊三天，這一次的攻防，他們的決心十足、規劃縝密。17日星期二，他和徐巧芯等幾位立委，接到黨團指令，要開始排隊守夜，他的任務就是要出其不意、迅雷不急掩耳的在周二院會結束第一時間，搶得議場門口的排隊算位。他早早就在下午院會質詢還未結束時，即低調的到議場門口排隊，徐巧芯和其他委員則負責準備過夜物資、接力響應。質詢結束，他成功搶得了排隊首位，民進黨大驚，還派出陳瑩以找手機為由來鬧場，結果被徐巧芯懟的灰頭土臉。

羅智強指出，由於他們知道，真正的大戰是在12月20日，民進黨絕不會善罷甘休，所以一開始便定下了「最少人力防守」原則，這是為什麼，第一晚只有陳玉珍在議場守夜（他和若干立委則睡在立法院辦公室內待命）、第二晚、第三晚，由他獨自一人在議場守夜，因為要讓其他兄弟姐妹們睡好睡滿，保持體力在周五和民進黨大戰。

第三，「指揮得當、判斷準確」，羅智強說，這一次也要非常謝謝總召傅崐萁、書記長林思銘和首席副書記長王鴻薇黨團三長處變不驚、指揮若定。當民進黨洋洋得意在前一晚破窗，51位立委佔領議場，以為奇襲成功時，殊不知，他們早就沙推過民進黨半夜當賊，破窗佔領的可能性，他們的做法就是，這樣最好，一來，他們守法排隊，他們破窗當賊，誰站住道理，清清楚楚！二來，讓他們師老兵疲，他們則養精蓄銳，拂曉出擊，抬得破窗賊們片甲不留。

「這是為什麼，民進黨破窗後，國民黨立委在議場外全撤，只留我一人鎮守，就是要用我一個人的體力，換民進黨51個人的體力！」羅智強說，因為，在那一刻，國民黨的兄弟姐妹們就已經下定決心，不管付出再大的代價，周五就要把破窗賊們全部趕下主席台

羅智強也提到，由於幾乎三夜未能安睡（特別是第二晚和第三晚，幾乎沒有闔眼），昨天在攻佔主席台，進入漫長表決戰後，他的體力早已不支，但國民黨一票都缺不得，他仍然必須留在議場參加投票，但眼皮真的很重，還好高金素梅委員，一直看著他，要舉手投票時，她就會來檢查他有沒有睡著，如果他不小心昏睡，就把他叫醒，也因此還拍了一張，他閉眼癱躺座位上，還不忘舉手投票的照片，然後傳給他。

最後，羅智強向國民黨立委喊話，「親愛的兄弟姐妹們，你們實在太棒了！」這一役，他們不但擊退了破窗賊，讓民進黨灰頭土臉的吞下慘敗，這更是對賴清德的一記重槌，不管是你領導的破窗土匪，還是你用國家機器找來的青鳥部隊，都無法動搖他們守護國會、守護民主的鋼鐵決心。
 

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關鍵字：

羅智強國民黨團立法院

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