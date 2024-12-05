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民雄分局強力宣導反詐騙　副分局長廣播提醒假中獎伎倆

▲▼民雄分局由副分局長電台宣導反詐騙 。（圖／民雄分局提供）

▲▼民雄分局由副分局長陳俊廷電台宣導反詐騙 。（圖／民雄分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

詐騙橫行許多年輕人淪為詐團車手，嘉義縣警局民雄警分局打詐不遺餘力，除日前推出「打詐英熊」感謝金融機構及超商店員適時協助攔阻民眾匯款外，分別由分局長吳俊德及副分局長陳俊廷走進廣播電臺及電視台，透過空中傳播媒介，向觀眾傳遞反詐小秘訣及資訊。

▲▼民雄分局由副分局長電台宣導反詐騙 。（圖／民雄分局提供）

為了加強防詐、識詐宣導，有多次成功阻詐並緝獲車手經驗的民雄分局，接受警廣電台邀請，在「警廣臺南分台」的廣播節目中，由副分局長陳俊廷與電台名主持人吳明芬暢談時下的詐騙新法，分析資料發現，假中獎詐騙又開始活躍了。提醒國人聽到通知「中獎」、「獨家優惠」、「免費贈禮」等，雖然總讓人心動，但這其實是消費者容易陷入詐騙的話術。務必先確認好康活動資訊真偽，以免一不小心未查證即落入詐騙集團圈套，遭詐空錢包。

副分局長陳俊廷詳細解說近期常見的詐騙手法，並分享了轄區被害人遭受詐騙的真實案例。這種直接與民眾對話的方式，不僅讓聽眾更深入了解詐騙集團的運作模式，也有效提高了民眾識別詐騙的能力，民雄分局更成立「打詐民雄隊」，透過出席各級機關及公益團體舉辦之活動或各家電台廣播時間，強力宣導當前常見的詐騙類型及案例，希望能夠預防詐騙案件的發生。

民雄分局長吳俊德指出，詐騙集團會以假LINE PAY領紅包方式，進行領禮物詐騙，誘騙民眾點擊假活動連結網址，要求先邀請10位好友或群組參與活動，才能點擊「LINE Pay紅包入帳」，讓用戶之間互相轉發，實則個資外洩，務必先確認官方活動真偽及網址正確性。常見中獎詐騙手法，包括網路刊登廣告或福利活動，吸引被害者參與抽獎，並提供多項高額好禮，讓被害者選擇心儀獎品，並要求先支付代購費以及提供寄送資訊。匯款後詐騙集團會傳抽獎連結，並通知中獎。接續沒有任何現金入被害人帳戶；詐騙集團以代付失敗為由，提供假冒的LINE@專員的聯繫方式，要求加LINE協助核實原因，假專員並提供假的網站供登錄。被害人匯款後，無法聯繫上對方，亦未收到中獎款項或寄送禮品。

 
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