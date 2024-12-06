嘉義豐收社區治安會報強化反詐騙　共同守護地方治安

▲▼ 嘉義民雄分局於豐收社區舉辦社區治安會議，強化地方治安，提升民眾警覺自醒 。（圖／民雄分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

民雄分局豐收派出所於113年12月2日晚間，假民雄鄉豐收社區活動中心召開113年第4季社區治安會議，由豐收派出所所長林安成與豐收村村長陳正溪共同主持，嘉義縣議會議員黃啟豪、簡嘉億助理李昭雄、陳文忠助理何俊達、鄉民代表許富銘、觀護人盧權浩等人蒞臨指導，共同為治安把關強化社區之能量，營造優質、幸福、安全無治安顧慮之生活環境。

治安會議上向民眾解說常見「遊戲點數詐騙」、「假投資」、「假交友」等詐騙手法與最新交通政令宣達，並撥放警政署宣導影片，以建立民眾識詐知能，且與轄內金融機構、超商合作，落實「臨櫃關懷提問」及「超商聯防」機制，使渠等遇疑似詐騙案件能立即通報警方到場攔阻被害款項，全面降低詐騙受害。

爰於近年來詐騙猖獗，為解決日益嚴重的詐騙問題，行政院升級推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，以「減少接觸」、「減少誤信」、「減少損害」等三大方式避免民眾受騙，因此民眾若遇到陌生人士傳送高額獲利之投資訊息，或收到不明來源訊息要求至便利超商購買遊戲點數時，應先保持冷靜並立即撥打「165反詐騙專線」或「110」向警方求證，以維護自身財產安全。