高雄港不只英熙娃娃！卡哇伊氣球「Moi」爬牆攻佔旅運中心

▲高雄旅運中心被「Moi」氣球裝置攻打村莊。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄港現在好熱鬧，不只有「英熙娃娃」在高雄流行音樂中心珊瑚礁群玩「1.2.3高雄人」，一旁的旅運中心外牆，也有巨型氣球裝置正在「攻擊村莊」。這是由承億酒店舉辦的「承億亞灣藝術節」系列活動，其中一展區辦在高雄港旅運中心，有2隻「Moi」氣球攀爬攻佔旅運中心外牆，日前布置時就吸引許多民眾拍照分享社群。特展從即日起至明年2月2日登場，陪伴民眾一路到春節。

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▲承億亞灣藝術節第一展區在承億酒店，將40間客房規劃成藝術展間。（圖／記者許宥孺攝）

由承億集團舉辦的「承億亞灣藝術節」，今年規劃雙展區，第一展區在承億酒店14、15樓規劃「第三屆亞洲插畫藝術博覽會」，將客房規劃成40個藝術展間，共有百位參展單位、藝術家參與，並有數十位韓國藝術家參展進駐，還有台灣藝術大學書畫藝術學系、嘉義大學視覺藝術學系的學生們共襄盛舉，即日起至22日限時3天開展。

第二展區設置在高雄港旅運中心，承億酒店在今年取得旅運中心10年投資經營權，將進駐懸挑A區3樓、6樓以及B區3樓、4樓，此區特展以「藝術大入港：漫波」為題，即日起至2025年2月2日開展，展期長達45天，陪伴民眾一起渡過聖誕節、跨年、過年和燈會。

▲▼第二展區在旅運中心，外牆有Moi氣球裝置吸引民眾拍照。（圖／記者許宥孺攝）

「藝術大入港：漫波」邀請台日6位藝術家串連展演，包括飯川雄大、程仁珮、MAKOTO、迷母豐盛、寧芮潔、近藤 悟，以「漫波」為題，邀請民眾漫步於高雄溫暖的日光下，感受海港的波光粼粼。

承億集團表示，「2024承億亞灣藝術節」雙展區都是開放民眾免費入場，只要加入承億酒店LINE會員，即可免費兌換展會紀念票入場，憑票加碼再享承億酒店住宿及餐飲優惠。

▲嘉義大學視覺藝術系畢業生林蓮展出數幅作品。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼承億酒店第一展區限時三天展出。（圖／記者許宥孺攝）