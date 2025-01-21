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吉伊卡哇之亂登場！高雄學童昨才領小提燈　家長秒網拍喊價1千

▲▼吉伊卡哇小提燈。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄今年推出吉伊卡哇小提燈，大小朋友搶著要。（圖／高雄市觀光局提供）

記者許宥孺／高雄報導

小提燈之亂開始！高雄市幼稚園、國小學童昨(20日)領到吉伊卡哇小提燈，沒想到有家長竟轉手上網拍賣，價格300、500、899甚至1000元都有，希望能換取現金幫小孩換紅包錢。不少網友急呼籲抵制二手和盜版品，「想要小提燈就自己去排隊！」

全台唯一的吉伊卡哇燈籠在高雄獨家發放，市府宣布，高雄市國小、幼兒園以及特殊學校的學童，在寒假前就可以領到1盞小提燈，一般民眾則要在2月8、9日到高雄港16-18號碼頭樂園現場排隊領取。網友直呼：「國小才剛畢業300多個月的小學生也想收藏」、「好可愛，我要搶我兒子的」、「市長，10歲又384個月，也可以開放領取嗎？」

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▲打工網站徵人，到學校和小朋友交換燈籠。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲打工網站徵人，到學校和小朋友交換燈籠。（圖／記者許宥孺翻攝）

吉伊卡哇是大人、小孩都為之瘋狂的人氣IP，在學校還沒發放前，網路上就出現徵人廣告，號召工讀生到國小校門口，以零食或飲品和小朋友交換提燈，讓家長們嚇壞，深怕孩子被怪叔叔、怪阿姨纏上。

昨日國小休業式發放小提燈，有部分孩子拿回家後，被家長拿到網路上拍賣，一部分原因是小孩自己對吉伊卡哇沒興趣，另一部分則是希望換取現金，讓小孩賺取紅包錢。

目前threads上的公開貼文，吉伊卡哇小提燈出現多種價格，價格約落在300元至500元之間，若要貼紙，還得再加價50元，不過電商平台也出現899元代排價，Facebook二手拍賣社團則出現1000元驚人價格。

▲▼吉伊卡哇小提燈 。（圖／翻攝網）

▲▼吉伊卡哇小提燈出現誇張二手價 。（圖／翻攝網路）

▲▼吉伊卡哇小提燈 。（圖／翻攝網）

市面上出現轉售潮和代買風氣，不少真心想要提燈的網友都怒了，強調吉伊卡哇小提燈是小朋友的東西，想要就2月8、9日自己去排隊，直呼「垃圾黃牛拒買」、「五告蕭貪」、「抵制+1」。

觀光局表示，請民眾勿把免費贈送的小提燈用於營利行為，希望這些小提燈能真正用於增添節日氣氛。想拿小提燈的民眾朋友，可在 2 月 8、9 日到高雄港 16-18 號碼頭樂園現場排隊領取，一人限領 2 盞，數量有限，發完為止。

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