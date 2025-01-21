快訊／高雄診所換招牌疑電線走火釀災　狂冒濃煙員工、客人急疏散

▲高雄市鼓山區一家診所今日下午傳出火警。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

高雄市鼓山區鼓山區中華一路、美術東二路交叉口的一間診所，今（21）日下午4時許傳出火警，消防局出動11車24人前往搶救，據了解，該診所今日找來工人更換招牌，疑似電線走火釀災，火勢一度冒出陣陣濃煙，嚇壞診所內的員工及客人，紛紛緊急疏散，火勢也很快被撲滅，所幸沒有造成人員傷亡，詳細起火原因仍有待進一步調查釐清。

▲高雄市鼓山區一家診所今日下午傳出火警，濃煙密佈。（圖／記者吳世龍翻攝）