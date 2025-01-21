萌物在高雄！住飯店免費搭遊艇賞IP　姓名有「吉伊卡哇」享優惠

▲吉伊卡哇降臨高雄！星級飯店推出住宿優惠搶商機。（圖／高雄福華大飯店提供）

記者許宥孺／高雄報導

吉伊卡哇將降臨高雄，25日至2月16日愛河灣將展出3隻小可愛！高雄星級飯店看準商機，推出住房、餐飲優惠，入住萬豪酒店、福華大飯店就能免費搭文化遊艇，在愛河上360度欣賞吉伊卡哇，而名字只要有「吉、伊、卡、哇」其中一字，到福華飯店全館餐廳消費都享加碼優惠，入住H2O水京棧酒店則有享有翌日精緻早餐2客。

高雄福華大飯店推出「冬日遊樂園Chill卡哇伊 遊港啟航」住房專案，入住豪華雙人或豪華家庭房，每晚3799元起，專案含麗香苑自助早餐、Hovii Café 外帶飲品買一送一優惠券，依房型人數再贈送「棧貳庫文化遊艇IP大賞船班」船票組、吉伊卡哇一卡通，該船班從棧貳庫出發，航程預計50分鐘，可以體驗在斥資千萬打造的頂級遊艇，近距離360度欣賞吉伊卡哇氣墊裝置。

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▲▼高雄福華飯店推冬日遊樂園遊港住房專案，邀旅客近距離欣賞吉伊卡哇。（圖／高雄福華大飯店提供）

此外，冬日遊樂園活動期間，福華飯店全館餐廳也推出優惠，只要名字讀音與「吉、伊、卡、哇」其中一字相符，出示證件並打卡，於Smile One精緻涮涮鍋消費可享手工蛋餃；珍珠坊港式飲茶可享手工布丁每人一份；HOVII Café贈質感馬卡龍、江南春贈每人一份西米露。

▲▼萬豪酒店「冬日遊樂園」住房專案開放預訂，專案含翌日自助早餐。（圖／高雄萬豪酒店提供）

曾獲「高雄最美都會飯店」美名的高雄萬豪酒店，首次與高雄文化遊艇合作，推出「2025 Kaohsiung Wonderland冬日遊樂園」住房專案，週日至週四專案入住經典客房、豪華客房或家庭房乙晚，每房每晚7277元起，專案含翌日自助早餐，並依房型人數贈送「棧貳庫文化遊艇IP大賞船班」船票，每房再贈送吉伊卡哇造型一卡通，即日起開放預訂。

▲▼H2O水京棧國際酒店推出「吉、依、卡、哇」姓名住房優惠。（圖／H2O水京棧國際酒店提供）

H2O水京棧國際酒店則推出「伊吉卡哇出遊 (一起跟我出遊)」住房專案，2月3日至28日，只要名字中含有「伊、吉、卡、哇」其中一個字，入住豪華客房每晚僅需5500元起，並包含Ripple西餐廳的精緻早餐。旅客出示與冬季遊樂園的合照，凡消費可在京悅軒中餐廳免費享用精選甜品，於Ripple西餐廳享有9折優惠，或在Pool Bar酒吧獲贈特調Shot一杯。