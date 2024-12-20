深圳發展AI　每年發21億元「訓力券」

▲深圳。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

深圳市工業和信息化局18日印發《深圳市打造人工智慧先鋒城市的若干措施》，其中提到，深圳每年將發放最高5億元（人民幣）的「訓力券」、5000萬元的「語料券」，以及1億元的「模型券」。

根據《深圳市打造人工智慧先鋒城市的若干措施》，深圳每年將發放最高5億元（約21億元新台幣）「訓力券」，降低人工智能模型研發和訓練成本，對租用智能算力開展大模型訓練的企業、高等院校和科研機構，按不超過服務合同金額的50%，給予最高1000萬元資助，對初創企業提高資助比例至60%。

深圳每年還將發放最高5000萬元（約2.1億元新台幣）「語料券」，促進語料開放共享和交易，推動數據要素市場建設，對通過數據交易平台購買非關聯方語料進行大模型研發和應用的企業，按不超過合同金額的30%，給予最高200萬元資助。

「語料券」也支持企業通過公共數據開放平台開放語料，對符合規模質量、更新頻率和應用成效要求的開放語料，按照語料年度共享使用情況，給予每個數源單位最高100萬元獎勵。

深圳每年還會發放最高1億元（約4.2億元新台幣）「模型券」，降低人工智能模型應用成本，對企業依託經國家網信辦備案的生成式人工智能模型開展模型服務、智能體開發應用等，達到一定規模、具有良好成效的，可按不超過模型購買費用的30%，給予最高200萬元資助。