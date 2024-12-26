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大陸 大陸焦點 特派現場

沙國與阿聯敲響「AI爭霸戰」　中美晶片科技戰場延伸中東（上）

▲AI晶片示意圖。（圖／路透）

▲中東國家阿拉伯聯合大公國及阿拉伯聯合大公國競逐AI話語權。（示意圖／路透）

文／香港01

12月15日至19日，第19屆聯合國互聯網治理論壇（Internet Governance Forum，IGF）暨2024年利雅德互聯網治理論壇在沙烏地阿拉伯舉行。這是繼2009年在埃及、2014年在土耳其後，IGF第三次來到中東，背景也與10年前有所不同。

論壇除「建立我們多利益相關方的數位未來」（Building our Multistakeholder Digital Future）這個主題外，沙烏地阿拉伯還特別強調一個重點：人工智慧（AI）的崛起與運用。

在論壇開幕式上，沙烏地阿拉伯特別發表《利雅德宣言》，強調要以AI技術實現數位化接入、提升數位化知識、應對全球挑戰與釋放經濟價值。而這一動作本身，其實與沙國當前的發展戰略息息相關。

▲▼沙烏地阿拉伯國旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲沙烏地阿拉伯。（圖／達志影像／美聯社）

眾所周知，為降低沙國對石化產業的依賴，時任副王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）在2016年提出「2030願景」（Saudi Vision 2030），並在2017年升任王儲後，大刀闊斧推進改革，針對建築、觀光、娛樂、新能源等領域提出各種大型計畫。之後隨著科技發展，沙國轉型也開始跨足AI領域，希望在擺脫石油詛咒同時，朝著「中東AI強國」邁進。

只不過，沙烏地阿拉伯不是唯一入場選手，同一賽道還有阿聯（阿拉伯聯合大公國）這個強勁對手。今（2024）年9月《華爾街日報》就曾披露，在帶動產業轉型、為AI產業奠定基礎的考量下，阿聯正與台積電、三星電子洽談設廠事宜，而美國因為擔心「先進AI晶片會運往阿聯酋的貿易夥伴中國」，所以希望先與各方協商監督機制。

當然，設廠阿聯本身就要克服許多障礙，包括超純水的取得與專業人才的招募，且台積電也在事後回應「目前沒有新的海外投資具體計畫」，可見協商還在未定之天。但即便如此，光是邀請台積電與三星本身，就已充分展現阿聯逐鹿AI產業的雄心。

▲沙烏地阿拉伯首都利雅德,智慧城市。（圖／路透）

▲沙烏地阿拉伯首都利雅德。（圖／路透）

整體來說，在油價震盪與渴望轉型的雙重背景下，沙國與阿聯作為富裕產油國，既有擺脫食利模式的動機，也有推動產業轉型的資金，再加上AI商機持續湧現，兩國的競爭格局自然成形。只不過在地緣因素擾動供應鏈的背景下，影響競爭的其實不只雙方的各自努力，還有愈發劇烈的中美博弈。

沙烏地阿拉伯的AI戰略如前所述，鑲嵌在「2030願景」的基石上，並且受到國家政策大力扶持。例如2019年成立的沙國數據和人工智慧管理局（SDAIA），就在層級上直屬王儲穆罕默德，目標包括管理國家AI議程、提高AI對於「2030願景」的貢獻、提升沙國作為AI領域領導者的形象。

SDAIA之下設有國家數據管理辦公室（NDMO）、國家AI中心（NCAI）、國家資訊中心（NIC），並且定期主辦全球AI峰會（GAIN Summit），到了2024年已經邁入第三屆，累積超過400名講者、20000名參與者、2500萬的線上參與人數。

▲AI示意圖。（圖／路透）

▲AI。（示意圖／路透）

阿聯的AI戰略雖也與國家發展相掛勾，是「2071阿聯百年計畫」（UAE Centennial 2071）的一環，卻有一點與沙國不同，阿聯啟動產業轉型的時程更早，當然也就更早布局AI領域。

例如早在2017年，阿聯就提出「2031年AI國家戰略」（UAE National Strategy for Artificial Intelligence 2031）、任命全球首位AI部長，並在2019年成立穆罕默德·本·扎耶德AI大學（MBZUAI），邀請卡內基美隆大學、哈佛大學、麻省理工學院（MIT）學者前來合作。

2020年，阿布達比更成立先進技術研究委員會（ATRC），下設技術創新研究所（TII）與多個研究中心，持續耕耘AI技術與產品。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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