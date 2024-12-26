沙國與阿聯敲響「AI爭霸戰」　中美晶片科技戰場延伸中東（中）

▲沙烏地阿拉伯首都利雅德。（圖／路透）

文／香港01

時至今日，兩國都已在各個領域交出成績。首先是數據中心（Data center）。根據DC Byte報告，目前沙國與阿聯的數據中心容量分別約是123兆瓦（MW）和235兆瓦，雖然低於歐洲國家，卻已是中東地區的領先存在。

其中，沙國是中東成長最快的數據中心市場。根據Arizton報告，除了正在運營的24個中心外，還有37個中心正在興建中，包括DataVolt、ServiceNow都參與投資，預計2029年的總容量會來到854兆瓦。

▲AI。（示意圖／路透，下同）

阿聯則是中東最大的數據中心樞紐。根據DC Byte報告，阿聯共有52個數據中心，其中Khazna Data Centers（阿聯AI巨頭G42的子公司）手握24個中心，還有8個尚在建設中，約佔74%的市場份額。另在各方資本持續進場下，阿聯酋的2029 年總容量預計來到850兆瓦。

此外兩國也都推出了大型語言模型（LLM）。沙國代表作就是ALLaM。這一模型由SDAIA團隊研究開發，利用大量阿拉伯語、英語資料進行訓練，並在2023年5月推出試點版本，能以標準阿拉伯語回覆使用者詢問的各種知識，支援生成式AI的相關功能。

2024年5月，IBM宣布將ALLaM納入旗下AI與數據平台Watsonx，客戶將能通過watsonx.ai工作室存取該模型；同年9月，SDAIA 成功與微軟（Microsoft）建立合作夥伴關係，ALLaM將在Microsoft Azure上線。

阿聯代表作則是Falcon。這一模型由前面提到的TII負責開發，並在2023年發布初代版本，同樣支援生成式AI功能，阿聯也為此成立AI公司AI71，負責處理Falcon在醫療、教育和法律的垂直領域商業化。

2024年5月，阿聯酋再推出Falcon 2，這次不僅在性能上等同Google的Gemma 7B、超越Meta的Llama 3，還具有英語、法語、西班牙語、德語和葡萄牙語在內的多語言功能；2024年12月17日，Falcon 3正式問世，TII也預告將在2025年1月推出帶有語音模式的多模態功能。

再來就是作為AI基礎的晶片。其實不論沙國或阿聯，都還不具備自產晶片的條件，並也因此仰賴外部進口。不過在發展AI的戰略需求推動下，兩國都希望在半導體產業更上層樓，當然最終能否跨過生產的高准入門檻，還需更多時間觀察檢驗。

其中，沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）在2024年2月成立Alat基金，專注打造沙國半導體產業，目標是到2030年創造39000個就業崗位，並為GDP貢獻93億美元。同年3月，Alat更與阿卜杜勒阿齊茲國王科技城（KACST）簽署合作協定，準備培養推動半導體生產本土化的相關人才。

6月，沙國啟動國家半導體中心，希望能在2030年吸引到50家企業落戶沙特、發展其本土晶片製造業。

阿聯的半導體佈局則始於海外投資，並且早於沙烏地阿拉伯許多。2008年AMD決定拆分代工部門時，阿聯主權基金穆巴達拉（Mubadala）就已趁勢進場，成為該實體的重要股東。時隔多年後，曾經的代工部門改頭換面，成了全球第三大晶片代工廠「格芯（Global Foundries，格羅方德）」。

▲沙烏地阿拉伯首都利雅德。（圖／路透）

而這不是阿聯的唯一成績。近年在「2031年AI國家戰略」推動下，阿聯除採購英偉達（NVIDIA，輝達）晶片以開發Falcon外，也更加積極佈局半導體投資。

例如，阿聯AI巨頭G42就與美國AI晶片新創Cerebras Systems展開合作，不僅貢獻該公司2023年收入的83%，更承諾在2025年3月前購買價值14.3億美元的Cerebras產品。2024年3月，阿聯AI和先進技術委員會（AIATC）也宣佈設立技術投資公司MGX，開始與OpenAI洽談投資晶片製造。

而更讓外界關注的，就是2024年9月阿聯邀請台積電、三星設廠的相關風聲。這一動作背景除了阿聯希望穩定晶片供應、在AI產業更上層樓外，也與兩岸緊張有關。當然，計畫本身八字還沒一撇，生產要素的欠缺、美國的顧慮，都極可能導致協商無疾而終。

但如果阿聯夢想實現，這一結果無疑會震撼沙烏地阿拉伯，意即，阿聯不僅能有更穩定的晶片來源，其本土人才、科技企業也將與全球供應鏈進一步整合，從技術的消費者轉化為生產者。

【本文獲《香港01》授權轉載。】