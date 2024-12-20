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花蓮港環境教育園區揭牌！　整合5大特色打造資源共享基地

▲▼邀請相關單位貴賓共同為「花蓮港環境教育園區」揭牌。（圖／花蓮港務分公司提供，下同）

▲▼邀請相關單位貴賓共同為「花蓮港環境教育園區」揭牌。（圖／花蓮港務分公司提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮港務分公司歷時多年努力於今年10月22日通過環境教育設施場所認證，12月20日於花蓮港舉辦「花蓮港環境教育園區」揭牌活動，邀請政府機關、在地社區、環境教育夥伴、志工等一起完成儀式，為花蓮縣新增一座通過認證的環境教育設施場所。

▲▼邀請相關單位貴賓共同為「花蓮港環境教育園區」揭牌。（圖／花蓮港務分公司提供，下同）

花蓮港務分公司王派峰總經理表示，花蓮港區周邊擁有天然純淨的好山好水，是東部少數兼具國際商港與觀光遊憩功能的港口。自日治時期以來，花蓮港就一直扮演著重要的交通樞紐，擁有豐厚的文化歷史底蘊。此外，花蓮港務分公司積極將環境友善的理念融入港口規劃和建設中，旨在創造優質的港埠空間，並促進當地的經濟繁榮。在水資源管理方面，花蓮港務分公司充分利用港區的地理特性，推動水撲滿設備的建置，大幅減少自來水的使用；同時致力於推動智慧港口，建設智慧電網網路調撥水撲滿系統，實現自動控制與遠端遙控的智慧化目標。

▲▼邀請相關單位貴賓共同為「花蓮港環境教育園區」揭牌。（圖／花蓮港務分公司提供，下同）

花蓮港務分公司鍾副總工程司權宏致歡迎詞。

花蓮港環境教育園區整合了花蓮港的文史資源、港口水撲滿、港口特殊業務、綠色港口及淨零綠生活等五大特質，發展符合在地特色的環境教育課程，旨在引導民眾理解並保護當地文化。未來，也規劃結合聯合國永續發展目標（SDGs）與海洋保育主題，透過多元互動的教學方式，將港口工作的內容融入環境教育，並逐步擴充課程主題內容，例如港務職業、生態環境、海洋資源、防災及職業安全等。

▲▼邀請相關單位貴賓共同為「花蓮港環境教育園區」揭牌。（圖／花蓮港務分公司提供，下同）

教具及教案介紹與展演。

此外，花蓮港務分公司會持續與花蓮縣環境保護局、國立東華大學、周邊國中小學及在地社區團體合作，共同發展永續綠生活的套裝行程，致力於打造花蓮環境教育資源共享基地，為提升大眾環境保護意識和實現永續發展目標貢獻力量。

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