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推動在地特色農遊！　花蓮「體驗活動」金質獎名單出爐

▲▼花蓮縣府在火車站進行金質獎成果頒獎活動，同時邀請旅遊業者與休閒產業業者共同參與，一齊推動花蓮在地特色農遊。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣府在火車站進行金質獎成果頒獎活動，同時邀請旅遊業者與休閒產業業者共同參與，一齊推動花蓮在地特色農遊。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府為鼓勵縣內休閒農業業者提升永續意識，推動食農教育與低碳旅遊，以及促進跨區域合作，推動地方經濟發展，今年辦理第三屆體驗活動金質獎競賽，5日在花蓮火車站進行金質獎成果頒獎活動，同時邀請旅遊業者與休閒產業業者共同參與，一齊推動花蓮在地特色農遊！

▲▼花蓮縣府在火車站進行金質獎成果頒獎活動，同時邀請旅遊業者與休閒產業業者共同參與，一齊推動花蓮在地特色農遊。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚表示，第三屆體驗活動金質獎競賽除了延續聚焦「食農及低碳」為主軸外，特別響應花蓮縣政府農遊軸帶發展策略，與壽豐、馬太鞍、舞鶴、東豐、羅山五大休閒農業區一起打破傳統行政區域、休區及社區界線，以跨區域串連，期望業者在自我服務品質提升的同時也能帶動地方產業的活絡，共同朝向永續發展前進，讓彼此間激盪出更多新穎的創意和亮點，搭配現下食農、低碳的趨勢，協助業者農遊體驗的持續進步，讓造訪花蓮休閒農業旅遊的旅客有更多樣性及優質的體驗。

▲▼花蓮縣府在火車站進行金質獎成果頒獎活動，同時邀請旅遊業者與休閒產業業者共同參與，一齊推動花蓮在地特色農遊。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮市農會-撒固兒的秘密森林獲得金質獎競賽第一名。

本屆體驗活動金質獎競賽獲選名單如下：
第一名：花蓮市農會-撒固兒的秘密森林。
第二名：九一七農場-赤科山生生不息循環旅遊。
第三名：樵葦有限公司x達基力部落屋- Explore Charming Hualien Tkijig 探索魅力花蓮得吉利。
嘉獎（四名）：羅山休閒農業區-羅山森林漫遊兩日營、瑞穗鄉農會x嘉茗茶園x易踏趣-小綠葉蟬23.5(愛上我)_瑞穗蜜香紅茶產地巡禮、赤科山天心茶莊-金旦騎跡_金針山和文旦園的奇幻之旅、東豐休閒農業區-田園八卦樂遊記。
潛力獎（三名）：羅山休閒農業區-果天然稻竹跡、壽豐休閒農業區-花東縱谷慢慢遊、花蓮縣吉安鄉干城社區發展協會-花蓮吉安漫行：田園風光與身心療瘉。

▲▼花蓮縣府在火車站進行金質獎成果頒獎活動，同時邀請旅遊業者與休閒產業業者共同參與，一齊推動花蓮在地特色農遊。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚說，永續發展已是全球共識，也是花蓮縣推動觀光的核心精神。以得天獨厚的自然美景和好山好水為基礎，花蓮縣致力於發展永續旅遊，推廣「慢、精品」的觀光特色。縣府鼓勵休閒旅遊業者打破傳統框架，打造獨特的主題農遊活動，以實際行動實踐永續理念，同時探索休閒農業與農業發展的新可能。歡迎對休閒農業體驗有興趣的民眾親臨花蓮，感受在地特色，來一場融合自然與文化的「慢．精品」農遊之旅。

▲▼花蓮縣府在火車站進行金質獎成果頒獎活動，同時邀請旅遊業者與休閒產業業者共同參與，一齊推動花蓮在地特色農遊。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

競賽頒獎活動同時在後站展出花蓮休閒農業特色及本屆獲獎遊程的主題農遊成果，展示期間自11月30日至12月6日。歡迎對花蓮休閒農遊有興趣的朋友蒞臨參觀，共同體驗花蓮的魅力與創新。
 

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