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桃園南昌動物保護教育園區揭牌　張善政：打造動物友善城市

▲桃園市長張善政今天下午出席「桃園市南昌動物保護教育園區啟用揭牌」，提供流浪動物認養與毛小孩完善照護醫療服務。（圖／桃園市農業局提供）

▲桃園市長張善政今天下午出席「桃園市南昌動物保護教育園區啟用揭牌」，提供流浪動物認養與毛小孩完善照護醫療服務。（圖／桃園市農業局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（14）日下午出席「桃園市南昌動物保護教育園區啟用揭牌」時表示，南昌動物保護教育園區提供流浪動物認養服務，並具備完善醫療照護功能，市府委託亞洲大學獸醫系營運管理，借重其專業團隊確保動物健康與福利，未來期望能成為連結毛小孩與愛心家庭重要橋樑，市府將持續推動更多友善動物政策，致力打造動物友善城市。

▲桃園市長張善政今天下午出席「桃園市南昌動物保護教育園區啟用揭牌」，包括立委牛煦庭、市議員黃婉如、張肇良等多人到場。（圖／桃園市農業局提供）

▲桃園市長張善政今天下午出席「桃園市南昌動物保護教育園區啟用揭牌」，包括立委牛煦庭、市議員黃婉如、張肇良等多人到場。（圖／桃園市農業局提供）

位於桃園區向善街120-1號的南昌動物保護園區今天下午舉行成立大會，園區內設置動物醫療中心，空間規劃包括有候診區、接待櫃檯、調劑室、領藥區、診間、X光室、超音波室、手術室、住院區、檢驗區、手術麻醉恢復等待區、隔離區等一應具全；初期將以公益性質營運，執行內容包括犬貓認養展示前診療、重大動物傳染病檢疫、檢驗及預防保健、醫療諮詢等，尤其狂犬病防檢疫為重點工作項目，並扮演建立公共衛生重要功能角色，後續將陸續規劃針對已領養動物開辦定期駐點排程門診或專科門診、施打疫苗、寵物登記、絕育或醫療諮詢等服務，並成為動物收容所醫療領域的獸醫教學場域，提升收容所獸醫醫療水平。

▲桃園市長張善政今天下午出席「桃園市南昌動物保護教育園區啟用揭牌」，拿起逗貓棒與貓咪互動。（圖／桃園市農業局提供）

▲桃園市長張善政今天下午出席「桃園市南昌動物保護教育園區啟用揭牌」，拿起逗貓棒與貓咪互動。（圖／桃園市農業局提供）

張善政主持揭牌儀式後，也進入園區內包括拿逗貓棒與貓咪互動，看到園區環境一切符合市府要求，感到很寬慰，張善政還向負責營運管理的亞洲大學獸醫系師生們合影，期待能提供流浪動物與毛小孩更優質照護環境。

▲桃園市南昌動物保護教育園區今天啟用，園區獸醫們提供毛小孩植入晶片等服務。（圖／桃園市農業局提供）

▲桃園市南昌動物保護教育園區今天啟用，園區獸醫們提供毛小孩植入晶片等服務。（圖／桃園市農業局提供）

市府農業局長陳冠義指出，南昌動保園區內包括有桃園市犬貓市區認領養中心、動物醫療中心、寵物友善專區，園區內設有動物保護課、動物管制課與寵物及產業管理課，提供市民各項寵物相關服務的行政園地。園區亦提供待認養犬貓健康篩檢、專業的事先行為訓練，以及後續醫療及飼養行為問題諮詢，打造全國公立動物收容所推動犬貓認養流程標竿。

▲桃園市長張善政與亞洲大學獸醫系師生合影，感謝專業團隊協助毛小孩。（圖／桃園市農業局提供）

▲桃園市長張善政與亞洲大學獸醫系師生合影，感謝專業團隊協助毛小孩。（圖／桃園市農業局提供）

園區開幕現場熱鬧非凡，許多毛小孩的飼主都冒著嚴寒到場，園區內許多收容犬貓都獲進入新家庭機會，南昌動物保護教育園區不僅提供桃園市各項寵物相關業務服務，更是個市民可近距離與動物親近的場域，未來還會有更多動物保護相關的活動在此舉辦，歡迎市民朋友帶領毛小孩一起到場，相關訊息可上桃園市政府動保處官網洽詢。

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