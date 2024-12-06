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東森自然美攜手復旦國際金融學院　共建產學研基地打造健康美麗新版圖

▲東森自然美與上海復旦大學國際金融學院產學研合作。（圖／東森自然美）

▲東森自然美與上海復旦大學國際金融學院合作成立產學研基地。（圖／東森自然美）

記者魏有德／綜合報導

復旦大學國際金融學院與東森自然美集團4日在上海復旦大學校園內共同宣佈，雙方攜手打造的產學研基地正式成立。這場別開生面的儀式由東森集團總裁王令麟和復旦大學黨委書記裘新等雙方高層共同見證，不僅象徵東森自然美推動與兩岸一流院校產學研合作的決心，也代表對產品賦能的信心，將內在健康和外在美麗結合，打造以健康食品為核心的全健康事業版圖。

▲東森自然美與上海復旦大學國際金融學院產學研合作。（圖／東森自然美）

▲東森集團總裁王令麟。（圖／東森自然美）

東森集團總裁王令麟在揭牌儀式上表示，「此次合作不僅是科技與市場完美結合的典範，也是東森自然美運用科技力量，讓美麗和健康觸手可及的實踐。產學研基地的成立，不僅是科研、創新和教育的交匯點，也是新起點，將打造美容全健康領域的全行業標桿範例。」

東森自然美擁有53年品牌和對產品嚴選的信念，堅持人證、物證、科學作見證；復旦大則是大陸首屈一指「雙一流」重點建設高校，在金融、經濟和管理領域具有深厚的學術基礎與豐富的實踐經驗，尤其在金融區塊鏈技術領域，穩居領先地位。

▲東森自然美與上海復旦大學國際金融學院產學研合作。（圖／東森自然美）

▲東森自然美與上海復旦大學產學研合作。（圖／東森自然美）

雙方透過產學研的結合，強強聯手，從金融區塊鏈技術著手，進行一系列深度合作，實現資源共享、優勢互補，將教育鏈、人才鏈與產業鏈、創新鏈有機銜接，共同成就「一加一大於二」的美業新未來。

藉由金融區塊鏈技術，東森自然美商品將被賦予唯一的數位身份，達到從原產地到顧客手中的全程可追溯化，提升行業標準化、資訊化和透明水準，契合「東森嚴選品質保證」的核心價值，讓消費者的美麗健康之旅有跡可循。

不僅如此，在新科技井噴的AI浪潮下，東森自然美正著手開發AI客服助手，強化客戶服務體驗，使美業創新和服務升級，在宏觀的創新驅動發展戰略下，建構新質生產力為核心的發展目標。

據悉，東森集團為使產品、服務居於業內最高水準，特別重視產學研合作，藉由頂尖院校的學術經驗和嚴謹的科學驗證，使產品更加獲得消費者的信心與青睞。

▲▼ 台大東森生技產學高峰會,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森集團捐贈成立「臺大東森生技暨生醫研發中心科學核心實驗室」。（圖／記者徐文彬攝）

東森集團總裁王令麟於2023年10月重磅宣佈，捐贈成立千萬級「臺大東森生技暨生醫研發中心科學核心實驗室」，這是東森與台大生技系2019年起展開合作，接著在2021年11月成立「臺大東森生技暨生醫研發中心」後，與台大攜手合作的創新里程碑。

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