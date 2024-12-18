台電「恆春巡修站」揭牌　成員平均2、30歲擁亮眼學歷

▲台電屏東區處「恆春巡修班」18日揭牌 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

因應恆春地區特殊地理環境及業務發展需求，提升供電服務量能與滿意度。台電公司屏東區營業處籌備近一年多的「恆春巡修班」，於今（18日）辦理揭牌儀式；獅子鄉長朱宏恩等地方民意代表及電器承裝業與會，參加揭牌祈福儀式，共同見證歷史性的一刻。

位於屏東縣恆春鎮光明路97號的台電屏東區營業處恆春巡修班，於112年5月3日召開第一次籌備會議，先後歷經5次籌備會議後終於誕生，該巡修班編制3班，共21人，成員平均年齡二十至三十歲，不僅有亮眼的學歷及精湛的配電技術，且充滿活力及服務熱忱。

台電屏東區營業處處長饒祐禎表示，恆春地區地廣人稀，供電範圍涵蓋山區及沿海6個鄉鎮，用戶數超過4萬8千戶，面對日益複雜的用電需求，台電第一線人員長期承擔繁重的維護及巡檢任務。為強化服務效能並有效紓解技術人才老化之情形，該處將透過巡修班專業化訓練及該地區4個服務所設備資源的整合，以加速核心技術傳承，確保供電品質穩定與服務效率提升。

獅子鄉朱鄉長表示，台電一直是恆春居民的好鄰居，更是提供地區穩定供電的好夥伴，成立巡修班，ㄧ定能提升居民用電服務，期許在未來提升生活品質的道路上持續有台電的陪伴，共同打造幸福美滿的生活。

台電表示，成立恆春巡修班不僅可提高地區供電穩定，更是公司持續追求卓越服務的重要里程碑。未來，台電將持續秉持「穩定供電、優質服務」的宗旨，為恆春地區提供快速、可靠的供電環境，專業、優質的服務，成為屏東國境之南電力建設的尖兵隊伍。