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中正盃舞蹈錦標賽陪同證費漲　資深會員：沒開會，看公告才知道

▲▼教育部運動績優升學指定盃賽-國標舞項目。（圖／家長提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲中華舞總主辦的全國中正盃舞蹈錦標賽收費爭議，資深會員打臉舞總開會討論定價，大家是看到公告，才知道陪同證費從100塊漲到500塊。（圖／家長提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者陳詩璧／台北報導

全國中正盃運動舞蹈錦標賽收費爭議再延燒，先前主辦單位舞總提到，報名費和陪同證費是過會議討論決定並公告，但是舞總資深會員反駁舞總的說法，提到這次的陪同費用並沒有開會，大家是等到公告出來了，才知道陪同費從100塊漲到500塊，而且報名費也是比其他積分賽來得高，資深會員批這種行為根本是斂財，對家長等於是惡性的勒索。

打出教育部唯一承認的拉丁／標準舞甄試指定盃賽－全國中正盃運動舞蹈錦標賽，將12月21日在台北體育館登場，「ETtoday新聞雲」日前接到家長投訴，表示陪同證跟報名費雙漲，當時採訪報導-中正盃國標賽陪同證一張500「家長怨漲太多」　舞總：會員有優惠，報導中，中華舞總回應稱，報名費及陪同證費用是經過成本評估後，由會議討論決定並公告的，並強調所有費用均有開立收據，且未強迫家長參加比賽。

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▲全國中正盃運動舞蹈錦標賽陪同證申請費用，2023年為100元，2024年為500元。（圖／翻攝中華民國體育運動舞蹈總會網站）

▲全國中正盃運動舞蹈錦標賽陪同證申請費用，2023年為100元，2024年為500元。（圖／翻攝中華民國體育運動舞蹈總會網站）

一名舞總資深會員打臉舞總說法，表示「陪同證費調漲」並未召開會議，委員們和會員們都是在公告之後，才看到陪同證費調漲，從100塊變500塊。而且不只如此，報名費要2000塊，也比其他積分賽的報名費來得高，資深會員問，在政府有補助款的情況下，賽事不是就該便民，為何收的費用比沒有補助款的比賽更貴。

資深會員更說，在補助款已經佔多數的情況下，舞總自辦的積分賽事，要再收這麼多的費用，陪同證、入場券，連教教練證、選手報名費都加收這麼貴，這些是不太合理的，很多人敢怒不敢言。更說，這一場比賽對學生們的升學非常重要，主辦單位抓準每一個學子都必須要參加，所以他這樣做，等於是對家長們惡性勒索，就是來斂財。

▲資深會員認為，舞總自辦的全國中正盃拿到的補助款最多，報名費和陪同證費卻是所有積分賽中最貴的，批這種行為是斂財。（圖／家長提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲資深會員認為，舞總自辦的全國中正盃拿到的補助款最多，報名費和陪同證費卻是所有積分賽中最貴的，批這種行為是斂財。（圖／家長提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

體育署則表示，「113學年度第30屆全國中正盃運動舞蹈錦標賽」為該會113年度計畫賽事之一。體育署補助比率31.69％，並非全額，而且，補助經費僅限支用於該會辦理全國性賽事、參加國際賽事及其賽前的集訓、112年度決算及財務報表會計師查核簽證費用，補助項目依「全國性體育團體經費補助辦法」規定辦理。至於，「陪同證費」一項目，該會所提報之競賽規程中，並未涵蓋陪同證相關費用。

另外，體育署進一步指出，依據「人民團體會務輔導辦法」及「社會團體財務處理辦法」規定，所有收費皆需依相關規定提供正式收據，並留存根備查。體育署提到，所有核定之年度計畫、備查競賽規程，都會提醒申請單位，如有收費情形需依相關規定辦理，並應確保透明處理財務。最後，體育署表示，未來將再加強對協會辦理賽事之輔導及提升相關財務。

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