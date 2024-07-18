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社會 社會焦點 保障人權

「積分錦標賽10萬獎金」攬客　桃園檢警抄德州撲克賭場逮75人

▲桃園檢警日前在桃園區力行路某大樓查獲德州撲克賭場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園檢警日前在桃園區力行路某大樓查獲德州撲克賭場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署檢察官林奕瑋上週指揮桃園市警局督察室靖紀小組、桃園警分局與保安大隊，在桃園區力行路某地樓查獲德州撲克賭博案，專案小組查出，本案係由撲克協會以「積分錦標賽十萬獎金」方式吸引賭客，以合法掩護非法賭博，專案小組現場查獲劉姓負責人、荷官與賭客共計75人，起獲賭資近百萬元等證物，全案偵訊後依法移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園檢警日前在桃園區力行路某大樓查獲德州撲克賭場，現場起出大批賭資、籌碼、賭具等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲現場起出大批賭資、籌碼、賭具等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方指出，根據情資，桃園區力行路某大樓有大型德州撲克賭博案，警方報請桃園地檢署檢察官林奕瑋指揮偵辦，經過專案小組數月查訪蒐證，查出該撲克協會以「積分錦標賽十萬獎金」方式吸引賭客進場，實際上卻是以合法掩護非法賭博，以躲避警方查緝。

專案小組蒐證充分，7月8日展開行動，由桃園市警局督察室靖紀小組、桃園警分局與保安大隊數十名員警，由檢察官林奕瑋親自率專案小組於夜間突擊，當場逮捕36歲劉姓賭場負責人、多名荷官與賭客共計75人，現場還查獲賭資近百萬元、桌面籌碼500餘萬點、人臉辨識機、點鈔機、監視器與賭具等證物。

▲桃園檢警日前在桃園區力行路某大樓查獲德州撲克賭場，警方將賭客等人一致桃園警分局大禮堂進行偵訊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲警方將賭客等人移至桃園警分局大禮堂進行偵訊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警查出，該德州撲克協會運作模式非常隱秘，利用合法撲克比賽掩蓋其非法賭博目的，還透過網絡及APP邀請賭客定期參與賭局，但終究被檢警聯合破獲。

桃園警方呼籲，賭博危害參與者家庭，還可能引發其他社會問題，目前正值暑假期間，青少年朋友應避免流連賭博處所，此次行動顯示出桃園檢警打擊非法賭博處所不遺餘力，桃園警方將持續針對以合法掩護非法之博弈處所，以淨化賭博歪風並確保青少年有正常成長環境。

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