免費入場！高雄舞蹈節29日開舞　500國內外頂尖國標選手同台

▲高雄舞蹈節暨國標舞世界盃29日將在鳳山體育館登場，高雄在地HTD舞團也將參與演出。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

「2024高雄舞蹈節暨國標舞世界盃台灣站」8月29日起，一連三天將在鳳山體育館開舞，屆時將有來自27個國家500多名頂尖世界級選手同台參與國標舞類型比賽，另還有30多種不同舞蹈風格的表演，民眾可免費進場觀看比賽表演。

2024高雄舞蹈節是繼2009世界運動會與2013世界舞蹈大賽後，睽違已久在高雄所舉辦的大型舞蹈盛會，將有來自國內外1500名舞者共同參與，拉丁舞、摩登舞、運動舞蹈、熱舞、肚皮舞、有氧舞、韻律舞等將近30種不同舞蹈風格與類型。參與者從7歲至70幾歲，一般民眾、專業舞蹈選手都有，將創全台第一場結合各種不同類型舞蹈運動的舞蹈盛事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲國標舞世界盃首度辦在高雄，高雄在地職業組國手邱耀賢、吳思岑將參賽。（圖／記者許宥孺翻攝）

而由亞洲舞蹈聯盟所舉辦的「國標舞世界盃」，第一站8月25日在馬來西亞吉隆坡舉行，第二在8月29日選定在台灣高雄，第三站9月1日轉往韓國首爾，所有參與賽事的27國、500多名國內外職業選手將在一週時間內巡迴亞洲3國。

中華民國國際運動舞蹈協會理事長許哲睿表示，8月29日國標舞世界盃以及30、31日舞蹈節，3天共會有1500名舞者齊聚鳳山體育館。29日晚上開幕式，會有百人共舞，閉幕式則有千人共舞。

▲郭品薰是2023世界青少年單人積分排名冠軍。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲林巧晴(左)、洪瑞優(右)是今年全運會高雄14歲以下代表。（圖／記者許宥孺翻攝）

許哲睿指出，國標舞世界盃是亞洲舞蹈節巡迴賽事之一，這次好不容易爭取移師高雄，因為選手要配合巡迴國家地點，像是馬來西亞直航高雄的班機並不多，必須配合時間、簽證等因素，希望高雄取得一次寶貴經驗，未來能辦在高雄巨蛋，讓世界看見高雄。

許哲睿表示，參與此次賽事的台灣舞蹈高手，無不卯足全力加強訓練，希望為台爭光，其中還有高雄在地的職業組國手邱耀賢、吳思岑，青少年冠軍郭品薰(2023世界青少年單人積分排名冠軍)、113年全民運動會高雄市14歲以下代表洪瑞優、林巧晴及潛力十足的青少年選手。

▲中華民國國際運動舞蹈協會理事長許哲睿。（圖／記者許宥孺翻攝）

值得一提的是，為了推廣舞蹈全民活動，許哲睿表示，活動期間鳳山體育館2樓觀眾席免費入場，憑當月份2張發票還可以現場兌換摸彩券一張，有住宿券等20多個獎項，所募得的發票也將捐贈給紅十字慈暉園育幼中心，看表演比賽還能做公益。