獨／頂尖國標舞好手枉成輪下魂　無照酒駕慣犯開車追撞釀1死1傷

▲國標舞好手黃建豪騎機車返家途中，慘遭後方酒駕惡男王金辰追撞，黃搶救1個月不治；法庭將王男重判9年徒刑。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛 ／苗栗報導

酒駕斷送國標舞好手一生！曾擔任台中市「中華民國國際舞蹈交流協會」理事長的國際標準舞好手黃建豪，去年1月間26日晚騎機車載著林姓女舞伴返家途中，行經苗栗縣三義鄉水美街，慘遭喝了酩酊大醉的男子王金辰開車追撞，黃傷重送醫不治、林女骨折送醫。死者家屬哀痛逾恆提告，苗栗地方法院國民法官法庭日前依《酒駕致死》罪，重判王男有期徒刑9年重刑。

法官調查，被告王金辰（40歲、原名王士銘）早在2006年、2019年分別因酒駕案被吊銷駕照，原本從事木雕加工，因景氣欠佳積欠數百萬債務，又無法給付木雕工廠的房租，前年底即被房東掃地出門，只能做臨時粗工為業，至今累計48次違規罰單（無照駕車為主），法治觀念薄弱。

法官指出，王金辰去年1月26日20時45分許，在三義鄉住處喝了半瓶威士忌後，明知不得駕駛動力交通工具，竟在27日凌晨0時23分許，無照開轎車上路，在三義鄉水美街（台13線）南下路段，高速追撞前方由黃建豪（40歲）所騎機車後方，造成黃和林姓女乘客（40歲）甩飛十數公尺遠，機車嚴重毀損。王的酒精濃度高達1.04毫克，已是酩酊大醉狀態。

由於撞擊力道強大，黃建豪頭部嚴重外傷、顱內出血併缺氧性腦壞死、左側有4根肋骨骨折，經漏夜送往苗栗市大千綜合醫院急救，搶救長達1個月，仍不幸在2月27日宣告不治；林女右側鎖骨骨折、四肢擦挫傷傷害。

黃的家屬含悲控告王男，強調黃建豪來自國標舞世家，且為家中獨子，長期鑽研國標舞技術，參與比賽屢次獲獎，更擔任台中市「中華國際舞蹈交流協會」理事長，領有中華民國舞蹈運動總會甲級裁判證書，擔任2019年臺灣國際盃舞蹈運動世界錦標賽評審，在國標舞領域有相當成就。

家屬指控，被害人有諸多學生接受其國標舞教學，並計劃與林姓女舞伴在臺北開設舞蹈工作室，正值人生揚帆啟航、發光發熱之際，竟因被告的酒後駕車行為，喪失寶貴生命，導致被害人失去繼續創造璀璨人生機會，實屬無法彌補的損害。林姓女子亦說，她與被害人共同致力國標舞領域，目睹被害人在現場倒地不起，承受黃最終離世痛苦及影響，對她損害亦極為嚴重。

被告自知罪孽深重，要求法庭給他判決較重的刑期，讓被害人家屬的傷痛及仇恨減輕，也提醒更多人不再犯酒駕錯誤。國民法官法庭綜合考量，認為被告迄今未跟被害人家屬及林姓告訴人達成任何賠償，與告訴人調解時態度欠佳、又遲到，更認定沒有達到自首的要件，依據刑法第185條《酒駕致死》罪嫌，重判王男9年有期徒刑，全案仍可上訴。