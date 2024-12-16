　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中正盃國標賽陪同證一張500「家長怨漲太多」　舞總：會員有優惠

▲2024年第30屆中正盃的陪同證費一張要500元，引起家長們反彈。（圖／家長提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲2024年第30屆全國中正盃運動舞蹈錦標賽的陪同證申請費，一張要500元，中華舞總財務不透明，引起家長們反彈。（圖／家長提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者陳詩璧、林挺弘／台北報導

孩子永遠是家長心中最柔軟的一塊。第30屆全國中正盃運動舞蹈錦標賽將於12月21日、22日舉行。部分家長反映，本屆賽事報名費及陪同證費用大漲，主辦單位中華民國體育運動舞蹈總會不僅未提供明確收據，加入會員雖享有的250元優惠也僅限單日使用；若家長需陪同2天，便需購買2張陪同證，費用直接翻倍。面對家長的質疑，中華舞總回應，「有提供二樓免費觀眾席，不強迫購買陪同證」。

參賽學生穿著五彩繽紛的舞衣，在比賽場地，舞出自己的一片天，這是練國標舞的孩子，夢想登上國際殿堂的必經之路。參賽家長A指出，今年陪同證費用為500元，比去年100元高出400元，若為中華舞總會員則可享250元的優惠。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲全國中正盃國標舞賽事報名注意事項中，寫明陪同證申請費用，2023年為100元，2024年為500元。（圖／翻攝中華民國體育運動舞蹈總會網站）

▲全國中正盃國標舞賽事報名注意事項中，寫明陪同證申請費用，2023年為100元，2024年為500元。（圖／翻攝中華民國體育運動舞蹈總會網站）

對此，A家長質疑：「我們的孩子已是舞總會員，卻還要求家長也入會才能申請優惠陪同證，這樣合理嗎？」此外，陪同證僅限單日使用，若家長需陪同2天，便必須購買兩張，費用直接翻倍。該家長曾致電中華舞總詢問：「家長本身既不參賽也不跳舞，為什麼需要加入會員？更何況會員費高達1千多元。」

A家長指出，相較於其他賽事，此賽事號稱「積分最高、全國最大」，但家長對於於規定的觀感是「勒索」。舞總對反映的家長說：「也可以不參加」。這回答讓部分家長不滿、因此選擇不申辦陪同證，而改坐在二樓觀眾席陪伴子女。

中華舞總回應稱，報名費及陪同證費用是經過成本評估後，由會議討論決定並公告的，並強調所有費用均有開立收據，且未強迫家長參加比賽。

▲家長提到，過往的陪同證大約100元，為了孩子，只能鼻子摸摸掏錢申辦。（圖／記者林挺弘拍攝）
▲家長提到，過往的陪同證大約100元，為了孩子，都會掏錢申辦。（圖／記者林挺弘拍攝）

另外，寫小朋友姓名和分組，比什麼賽事，幾點、什麼舞和第幾項是幾點比的比賽秩序冊，家長說「部份學校認證較嚴格，除了看獎牌、獎盃之外，還要看秩序冊，確認小朋友有沒有出賽」。其他場比賽秩序冊不用錢，讓家長自取，中正盃特別不一樣，比賽秩序冊需要收費，一本250元。

B家長說明陪同證的實際用途：「就算付原價取得陪同證，進場也沒有位置坐。家長們一早拖著行李箱到場，趕快找位置、幫孩子梳化換衣，所謂的家長陪同證，只是進後場的入場許可而已。」家長們感嘆，國標舞比賽的「潛規則」長期由主辦方決定，「我們也是沒轍！為了孩子，家長只能被動接受並掏錢配合。」

還有一位C家長抱怨，這一場標榜積分最高的比賽，吸引報名者無數，報名費和陪同證都昂貴，卻沒有反映在比賽環境品質上，又沒有收到收據，家長們從來不知道繳的錢用在什麼地方，「既然收這麼多錢，是否可以公布明細呢？錢都花到哪裡去了？開銷是多少？」

▲有家長反映，參加過許多場比賽，陪同證費沒有拿過收據。（圖／記者林挺弘拍攝）

▲有家長反映，參加過許多場比賽，陪同證費沒有拿過收據。（圖／記者林挺弘拍攝）

記者再詢問其他運動項目，籃球的全國賽，不再向任何人收取陪同證費用，而陪同子女參加中正盃桌球項目的家長也表示，參加全國制的桌球賽，家長進到比賽場地周邊，主辦單位沒有要求申請辦理陪同證，要繳交的費用只有子女的比賽報名費。

中華舞總副秘書長劉浩志表示，第30屆全國中正盃運動舞蹈錦標賽的報名費、陪同證等所有金額皆是活動籌備期時，經成本評估後，再由幹事會議討論過決定，至於規定「持有中華舞總有效會員證者，只需支付行政費用新台幣250元」，主要是給會員們優惠，而不是要求家長們一定要入會，也建議家長如果考量到費用，歡迎多運用二樓免收費的觀眾席。關於收據問題，劉浩志強調：「收據一向都有開立。」

另外，關於秩序冊酌收費用，當初的訂價是成本價，至於為何其他場不用收費，劉浩志提到每一場賽事的成本都不同，收費方式也不同。

▲有學生家長表示，孩子參加籃球及桌球全國性比賽，主辦單位僅收過比賽報名費。（圖／記者林挺弘拍攝）

▲有學生家長表示，孩子參加籃球及桌球全國性比賽，主辦單位只收報名費。（圖／記者林挺弘拍攝）

體育署則表示，「113學年度第30屆全國中正盃運動舞蹈錦標賽」為該會113年度計畫賽事之一。體育署補助比率31.69％，並非全額，而且，補助經費僅限支用於該會辦理全國性賽事、參加國際賽事及其賽前的集訓、112年度決算及財務報表會計師查核簽證費用，補助項目依「全國性體育團體經費補助辦法」規定辦理。至於，「陪同費」一項目，該會所提報之競賽規程中，並未涵蓋陪同證相關費用。

另外，體育署進一步指出，依據「人民團體會務輔導辦法」及「社會團體財務處理辦法」規定，所有收費皆需依相關規定提供正式收據，並留存根備查。體育署提到，所有核定之年度計畫、備查競賽規程，都會提醒申請單位，如有收費情形需依相關規定辦理，並應確保透明處理財務。最後，體育署表示，未來將再加強對協會辦理賽事之輔導及提升相關財務。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
16歲少女吸「進階喪屍煙彈」昏迷　慘遭2男性侵
爆料公社切割FANS17！律師見聲明4疑點困惑了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／5縣市低溫特報！輻射冷卻影響　急凍跌破10度

中正盃國標賽陪同證一張500「家長怨漲太多」　舞總：會員有優惠

神經炎用藥驚傳發霉！「健力命糖衣錠」急回收58.4萬錠　2批號公布

他好奇100元能否吃三餐　過來人曝艱苦經歷：最窮一天75元解決

快訊／20:17嘉義縣新港鄉規模3.9「極淺層地震」　最大震度4級

等了10年！淡江大橋明年底完工　侯友宜視察曝「交通三箭」進度

快訊／19:00台南市學甲區規模3.8「極淺層地震」　最大震度4級

10元優惠沒了！機捷明年1／2恢復原價　超值定期票23日開放預購

超滿意愛愛尺寸！妹子「脫口1句」男友秒軟　老司機罵：大地雷

獨／第一代啦啦隊混血女神密訓神秘團　曝「全猿逃走中」還沒完　

恐怖瞬間曝！台3線一家三口自撞妻身亡　天人永隔只因想睡覺

記錄與17歲失智柴柴的點滴　「能陪伴你就是幸福的安排」

北市女下車掉落限量香奈兒包　YouBike騎士撿走不還：以為沒人要

林襄遭疑無禮搶位「強硬反擊」　當事人Vicky：重要是禮貌問題

兒沙發上玩耍沒站穩向後倒！　爸一手抱嬰一手急拉成功救援

太暖了！3女兒驚喜買車送爸　超孝順惹哭媽：有妳們好幸福

動力火車顏志琳吉他翻唱〈APT.〉超好聽

孝琳壓軸登新北耶誕城辣爆　〈Touch my Body〉經典連發

夜晚下班不捨吵醒熟睡女兒　爸趴床邊偷牽小手「充電中」

柳演錫超純情「老婆推倒還落跑」　蔡秀彬誤傳愛心...他看到暈了XD

快訊／5縣市低溫特報！輻射冷卻影響　急凍跌破10度

中正盃國標賽陪同證一張500「家長怨漲太多」　舞總：會員有優惠

神經炎用藥驚傳發霉！「健力命糖衣錠」急回收58.4萬錠　2批號公布

他好奇100元能否吃三餐　過來人曝艱苦經歷：最窮一天75元解決

快訊／20:17嘉義縣新港鄉規模3.9「極淺層地震」　最大震度4級

等了10年！淡江大橋明年底完工　侯友宜視察曝「交通三箭」進度

快訊／19:00台南市學甲區規模3.8「極淺層地震」　最大震度4級

10元優惠沒了！機捷明年1／2恢復原價　超值定期票23日開放預購

超滿意愛愛尺寸！妹子「脫口1句」男友秒軟　老司機罵：大地雷

獨／第一代啦啦隊混血女神密訓神秘團　曝「全猿逃走中」還沒完　

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

生活熱門新聞

冷到沒完沒了！　恐「首波寒流」時間曝

快訊／「爆料公社負責人」遭收押！　官網發聲了

比厚外套還強！冬天騎車「1神物」無敵暖　全場認證

開車撞健身房嫌犯過世！「館長」發聲了

電動車汽燃費估最高15720元　交通部：最快2030年開徵

好市多Chinese New Year被投訴　火速改了

台灣單月詐騙126億　1手段每天騙走1億

即／5縣市低溫特報！急凍跌破10度

晚安小雞坐牢10個月　手寫信曝近況

北捷博愛座再爆衝突！阿伯狂吼「65歲以上在坐的」

士林夜市打工妹「日文超溜」　她驚呆：顏值不輸日韓！

快訊／5縣市低溫特報！今晚到明天跌破10度

台北市人口跌破250萬！　議員憂持續外流「晚上變空城」

2波冷氣團強襲「明晚更冷探10度」　周四高山有機會再降雪

更多熱門

相關新聞

明顯縮水！美Costco熱門產品變相調漲58%

明顯縮水！美Costco熱門產品變相調漲58%

美國Costco過去以划算的價格和美味的烘焙產品聞名，但當中的熱門烘培產品「瑪芬（Muffin）」近日在價格與搭配套組上發生變動，結果引發眾多顧客不滿，紛紛在網路上抱怨。

獨／千葉火鍋漲價！12／16起套餐漲幅最高9%

獨／千葉火鍋漲價！12／16起套餐漲幅最高9%

日本電車票價全面調漲　漲幅與上路時間曝

日本電車票價全面調漲　漲幅與上路時間曝

馬士基12/15之後美國線運價不變　船公司月中漲價計畫恐落空

馬士基12/15之後美國線運價不變　船公司月中漲價計畫恐落空

饗食天堂明年元旦起全餐期貴30元

饗食天堂明年元旦起全餐期貴30元

關鍵字：

中正盃國標舞12歲以下子女陪同證漲價

讀者迴響

熱門新聞

FANS 17驚爆逼少女拍片！小哥哥艾理20萬交保

遭林襄粉絲逼道歉「Vicky火大開罵了」！

整排房屋「掛懸崖邊」居民集體拒搬家

冷到沒完沒了！　恐「首波寒流」時間曝

3寶媽遭不停性侵致死　35歲街友判決出爐

林襄：我沒跟前輩們一起搭高鐵！陷佔位風波還原真相

北韓士兵戰死俄羅斯影像曝光！

股王尾牙「不抽獎」大紅包金額曝

快訊／「爆料公社負責人」遭收押！　官網發聲了

比厚外套還強！冬天騎車「1神物」無敵暖　全場認證

人氣漫畫家織織「驚喜宣布懷孕了」

快訊／小哥哥艾理正式發「4點聲明」

抱一張賠10萬！富世達摺疊機利多鈍化摜跌停　摔出千金股

開車撞健身房嫌犯過世！「館長」發聲了

即／陳梅慧國道車禍亡！竹檢11:30記者會說明

更多

最夯影音

更多

恐怖瞬間曝！台3線一家三口自撞妻身亡　天人永隔只因想睡覺

記錄與17歲失智柴柴的點滴　「能陪伴你就是幸福的安排」

北市女下車掉落限量香奈兒包　YouBike騎士撿走不還：以為沒人要

林襄遭疑無禮搶位「強硬反擊」　當事人Vicky：重要是禮貌問題

兒沙發上玩耍沒站穩向後倒！　爸一手抱嬰一手急拉成功救援

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面