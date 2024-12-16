中正盃國標賽陪同證一張500「家長怨漲太多」　舞總：會員有優惠

▲2024年第30屆全國中正盃運動舞蹈錦標賽的陪同證申請費，一張要500元，中華舞總財務不透明，引起家長們反彈。（圖／家長提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者陳詩璧、林挺弘／台北報導

孩子永遠是家長心中最柔軟的一塊。第30屆全國中正盃運動舞蹈錦標賽將於12月21日、22日舉行。部分家長反映，本屆賽事報名費及陪同證費用大漲，主辦單位中華民國體育運動舞蹈總會不僅未提供明確收據，加入會員雖享有的250元優惠也僅限單日使用；若家長需陪同2天，便需購買2張陪同證，費用直接翻倍。面對家長的質疑，中華舞總回應，「有提供二樓免費觀眾席，不強迫購買陪同證」。

參賽學生穿著五彩繽紛的舞衣，在比賽場地，舞出自己的一片天，這是練國標舞的孩子，夢想登上國際殿堂的必經之路。參賽家長A指出，今年陪同證費用為500元，比去年100元高出400元，若為中華舞總會員則可享250元的優惠。

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▲全國中正盃國標舞賽事報名注意事項中，寫明陪同證申請費用，2023年為100元，2024年為500元。（圖／翻攝中華民國體育運動舞蹈總會網站）

對此，A家長質疑：「我們的孩子已是舞總會員，卻還要求家長也入會才能申請優惠陪同證，這樣合理嗎？」此外，陪同證僅限單日使用，若家長需陪同2天，便必須購買兩張，費用直接翻倍。該家長曾致電中華舞總詢問：「家長本身既不參賽也不跳舞，為什麼需要加入會員？更何況會員費高達1千多元。」

A家長指出，相較於其他賽事，此賽事號稱「積分最高、全國最大」，但家長對於於規定的觀感是「勒索」。舞總對反映的家長說：「也可以不參加」。這回答讓部分家長不滿、因此選擇不申辦陪同證，而改坐在二樓觀眾席陪伴子女。

中華舞總回應稱，報名費及陪同證費用是經過成本評估後，由會議討論決定並公告的，並強調所有費用均有開立收據，且未強迫家長參加比賽。



▲家長提到，過往的陪同證大約100元，為了孩子，都會掏錢申辦。（圖／記者林挺弘拍攝）

另外，寫小朋友姓名和分組，比什麼賽事，幾點、什麼舞和第幾項是幾點比的比賽秩序冊，家長說「部份學校認證較嚴格，除了看獎牌、獎盃之外，還要看秩序冊，確認小朋友有沒有出賽」。其他場比賽秩序冊不用錢，讓家長自取，中正盃特別不一樣，比賽秩序冊需要收費，一本250元。

B家長說明陪同證的實際用途：「就算付原價取得陪同證，進場也沒有位置坐。家長們一早拖著行李箱到場，趕快找位置、幫孩子梳化換衣，所謂的家長陪同證，只是進後場的入場許可而已。」家長們感嘆，國標舞比賽的「潛規則」長期由主辦方決定，「我們也是沒轍！為了孩子，家長只能被動接受並掏錢配合。」

還有一位C家長抱怨，這一場標榜積分最高的比賽，吸引報名者無數，報名費和陪同證都昂貴，卻沒有反映在比賽環境品質上，又沒有收到收據，家長們從來不知道繳的錢用在什麼地方，「既然收這麼多錢，是否可以公布明細呢？錢都花到哪裡去了？開銷是多少？」

▲有家長反映，參加過許多場比賽，陪同證費沒有拿過收據。（圖／記者林挺弘拍攝）



記者再詢問其他運動項目，籃球的全國賽，不再向任何人收取陪同證費用，而陪同子女參加中正盃桌球項目的家長也表示，參加全國制的桌球賽，家長進到比賽場地周邊，主辦單位沒有要求申請辦理陪同證，要繳交的費用只有子女的比賽報名費。

中華舞總副秘書長劉浩志表示，第30屆全國中正盃運動舞蹈錦標賽的報名費、陪同證等所有金額皆是活動籌備期時，經成本評估後，再由幹事會議討論過決定，至於規定「持有中華舞總有效會員證者，只需支付行政費用新台幣250元」，主要是給會員們優惠，而不是要求家長們一定要入會，也建議家長如果考量到費用，歡迎多運用二樓免收費的觀眾席。關於收據問題，劉浩志強調：「收據一向都有開立。」

另外，關於秩序冊酌收費用，當初的訂價是成本價，至於為何其他場不用收費，劉浩志提到每一場賽事的成本都不同，收費方式也不同。

▲有學生家長表示，孩子參加籃球及桌球全國性比賽，主辦單位只收報名費。（圖／記者林挺弘拍攝）



體育署則表示，「113學年度第30屆全國中正盃運動舞蹈錦標賽」為該會113年度計畫賽事之一。體育署補助比率31.69％，並非全額，而且，補助經費僅限支用於該會辦理全國性賽事、參加國際賽事及其賽前的集訓、112年度決算及財務報表會計師查核簽證費用，補助項目依「全國性體育團體經費補助辦法」規定辦理。至於，「陪同費」一項目，該會所提報之競賽規程中，並未涵蓋陪同證相關費用。

另外，體育署進一步指出，依據「人民團體會務輔導辦法」及「社會團體財務處理辦法」規定，所有收費皆需依相關規定提供正式收據，並留存根備查。體育署提到，所有核定之年度計畫、備查競賽規程，都會提醒申請單位，如有收費情形需依相關規定辦理，並應確保透明處理財務。最後，體育署表示，未來將再加強對協會辦理賽事之輔導及提升相關財務。