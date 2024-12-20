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南韓軍官漢堡店內謀戒嚴！「儂特利」爆紅成打卡點　分析曝中選原因

▲▼韓國知名連鎖速食店「Lotteria」。（圖／達志影像）

▲調查發現，現任與前任情報司令官戒嚴前曾在知名漢堡店「儂特利」模擬戒嚴情況，而在網上引發熱議。（圖／達志影像）

記者葉睿涵／編譯

南韓戒嚴風波延燒，警方調查發現，在實施戒嚴的數天前，現任與前任情報司令官竟然相約在京畿道安養市一家知名漢堡店「儂特利」（Lotteria）討論戒嚴計畫，讓儂特利迅速在網上引發熱議，不僅嘲諷哏圖頻出成為網路迷因，甚至有人提議儂特利推出「戒嚴漢堡」等應景產品，引發廣泛關注。

綜合韓媒報導，警方調閱監視器畫面發現，南韓現任情報司令官文相浩（音譯）與前任司令官盧相元（音譯）12月1日在儂特利點了一份售價8600韓元（約新台幣194元）的烤韓牛漢堡，並在餐廳內與2名情報司令部上校開會，指示準備戒嚴行動，並要求軍方「確保戒嚴當天中央選舉管理委員會伺服器的安全」。

▲▼軍方戒嚴前在儂特利討論計畫的消息傳出後，瞬間成為了網路迷因，搞笑表情包與AI生成圖滿天飛。（圖／翻攝自X）

▲▼軍方戒嚴前在儂特利討論計畫的消息傳出後，瞬間成為了網路迷因，搞笑表情包與AI生成圖滿天飛。（圖／翻攝自X）

▲▼軍方戒嚴前在儂特利討論計畫的消息傳出後，瞬間成為了網路迷因，搞笑表情包與AI生成圖滿天飛。（圖／翻攝自X）

這起事件曝光後，立即在南韓社群平台引發熱議，「儂特利戒嚴密謀」（롯데리아 계엄 모의）也一躍成為網路熱門話題。網友們將安養市這家儂特利餐廳冠上「戒嚴聖地」稱號，紛紛到場拍照打卡，還製作搞笑表情包與AI生成圖，將身穿軍服的情報官員用餐情景惡搞成廣告畫面，搭配廣告詞「你嘗過戒嚴的味道嗎？」，在網上迅速走紅。

與此同時，有網友取韓文「內亂叛亂」諧音，製作加了4顆蛋的漢堡圖片，吸引不少網友留言，「好吃到沒發現宣布戒嚴了」，更有人提議餐廳趁機推出「戒嚴漢堡」、「解嚴套餐」，還為儂特利製作了一張「解嚴限定菜單」，諷刺意味十足。對此，涉事分店負責人坦言深感尷尬，而儂特利總部也發布聲明，強調該公司只是一家速食連鎖品牌，無意捲入政治，也不打算推出任何與戒嚴或相關政治事件相關的產品。

分析認為，這幾名情報官之所以選擇距離安養情報總部17公里的速食店作為會議地點，可能是出於戰略考量，因為儂特利的環境開放、嘈雜，幾人可以藉由普通用餐人群隱匿行蹤，還可以掩護敏感的會議內容。

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