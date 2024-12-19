多圖／多位綠委曬「佔領議場照」　王定宇喊：為了台灣我們進來了

▲王定宇曬出佔領議場照片。（圖／翻攝自Facebook／王定宇）

記者郭運興／台北報導

立法院會20日排審《選罷法》、《憲訴法》及《財劃法》修法，國民黨力拼3大案三讀。國民黨自本週二起，便排班看守議場正門，19日晚間民進黨立委卻發動突襲，摸黑拆掉窗戶，從側門闖進立法院議場。進入議場後，多位綠委都貼出佔領議場照，王定宇表示，為了對抗藍白聯手國會戒嚴，為了台灣，他們進來議場了。黃捷也喊話，請街頭的民眾給他們力量，絕對不能被傅崐萁把台灣香港化。

王定宇曬出議場照表示，為了對抗藍白聯手國會戒嚴，為了保護人民罷免權，為了不讓藍白聯手癱瘓憲法法庭、毀壞國家財政，他們進來議場，為了台灣！

王定宇呼籲，希望在外面的朋友們，守住國會四週，大家一起阻止傅崐萁們對台灣作惡！

王定宇強調，外面還有青鳥們這次阻擋藍白紅「三惡法」滅台計畫行動，希望大家一起站出來，加入這場阻止藍白紅毀國滅台的戰役。

另外，邱議瑩也貼出7名綠委合照表示，晚上的9點32分，守護人民權益成功，進入議場捍衛民主殿堂。而吳思瑤也在Threads上貼出議場上方的國父像，「守護人民權力、成功進人議場、捍衛民主殿堂。」

▼綠委摸黑進入議場。（圖／翻攝自Threads／邱議瑩）

黃捷則曬出與吳沛憶在議場的合照表示，十年後竟然是一樣的場景，國民黨搞垮台灣的陰謀不變，民進黨守護台灣的心也沒有變。

黃捷表示，衝了！捍衛人民權利，台灣民主不能倒退！民進黨會夜宿立法院，請街頭的民眾給他們力量，絕對不能被傅崐萁把台灣香港化。

▼黃捷貼出與吳沛憶在議場照片。（圖／翻攝自Facebook／黃捷）