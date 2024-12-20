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日已婚男師激戰「學生媽媽」！她偷吃5個月暈船　向學校自爆畸戀

▲▼情侶,夫妻,戀愛,擁抱,出軌,偷吃,外遇。（圖／CFP）

▲日本一名已婚男老師多次與學生家長激戰，最終由女方自行向學校通報這段不正當關係。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本北海道一名義務教育學校的已婚男老師與學生的母親發生不正當關係，兩人多次發生性行為，最終曝光。北海道教育委員會因此對其祭出減薪處分，要求減薪2個月，每個月扣除十分之一。而校方也強調，會加強對策，減少男老師與該名學生接觸的機會。

根據《北海道新聞》報導，北海道教育委員會表示，該名57歲的義務教育學校男教師於2023年4月至8月期間，長達5個月數度與一名學生的母親發生性關係，然而該名男老師處於已婚狀態。

事發後，學生母親在2023年9月主動向學校提出申訴，這件事才因此曝光。而校方也隨即展開調查。最終在2024年12月19日對男老師祭出懲戒處分。

男老師被減薪2個月，每個月扣除十分之一薪資。此外，學校方面也採取措施，避免該名老師繼續擔任當事學生的任課教師，同時也防止男老師與該名學生母親在校內接觸。

另一方面，北海道教育委員會20日表示，有一名34歲的中學男老師7月涉嫌與未滿16歲的女高中生留宿酒店，並且在客房內做出接吻等親密行為。根據調查，男老師是女學生以前國中的老師，而女學生事後將此事告知目前高中的老師，整起事件才曝了光，教育委員會也介入調查，並在12月19日對該名男老師祭出停職處分。

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