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「金正恩專列」經過少做1件事！　北韓2車站站長當場遭處決

▲▼北韓領導人金正恩搭乘綠皮防彈列車「太陽號」抵達俄羅斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓領導人金正恩2023年搭乘綠皮防彈列車出訪俄羅斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

北韓領導人金正恩2023年出訪俄羅斯，加強兩國間的交流合作，而北韓也在之後派兵支援俄羅斯，目前已知有上百名北韓士兵在俄烏戰爭中傷亡。外界更直言，這也再次證明讓俄羅斯總統普丁與金正恩這樣的獨裁者相遇，只會帶來更多悲劇。如今則傳出，金正恩當初乘坐專用列車訪俄，有2名途經車站的站長因為不夠忠誠被處決，2人的家人更因此「被消失」。

根據《每日北韓》報導，金正恩2023年9月到訪俄羅斯，然而在整個過程中卻發生許多令人震驚的事件，因此更被稱為「嗜血之旅」。根據咸鏡北道消息人士提供給《每日北韓》的消息，北韓國家保衛省4月13日向各地保衛局傳達了一份機密文件，內容就揭露了當時這場訪俄之旅的恐怖秘話。

▲▼金正恩訪俄最後一站海參崴走紅毯，搭綠皮火車返回北韓。（圖／路透）

▲金正恩訪俄最後一站，在海參崴登上返程的火車。（圖／路透）

機密文件中提到，在金正恩訪俄期間因犯下「問題行為」而被逮捕的人，已經「被解決」。當時金正恩乘坐一號專用列車前往俄羅斯，然而事後卻有4名一號列車途經車站的站長因為未盡忠職守遭到處分，當場被逮捕。

文件指出，其中2名站長更因為被指控在金正恩的專列通過該車站時，沒有按照上級規定，在指定位置待命，因此被逮捕，直接被處決。

令人震驚的是，這4名站長的家屬更是在今年4月13日「被消失」，根據當地保衛部的說法，沒有任何人知道他們的下落。根據推測，這些人很有可能已經被送往政治犯收容所，生還機率渺茫。

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