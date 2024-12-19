綠建築新校舍啟用「可降溫2至3度」　北市明年再完成5校改建

▲北市教育局長湯志民導覽首座綠建築小學內湖國小的綠化設施。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台北市首座獲得鑽石級綠建築認證的內湖國小新孝悌樓，本學期完工啟用，台北市教育局長湯志民今化身導覽員，解說學校各項綠建築設施，利用再生建材為透水鋪面，降低校園微氣候溫度2至3度，採用水資源循環再利用系統及省水器具，年減碳量約0.87噸。湯志民也宣布，未來北市校舍改建至少都要具備綠建築黃金級標章以上等級。

北市教育局今舉行媒體座談，也首次公開全市首座獲鑽石級綠建築認證的內湖國小新孝悌樓。湯志民導覽指出，內湖國小改建校舍結合生態、節能、減碳與健康的創新教育場域設計，基地植栽總固碳量達1159噸，製造更多氧氣以淨化空氣，利用再生建材為透水鋪面，降低校園微氣候溫度2至3度，並設有東西向通風廊道，讓每間教室都能吹到自然涼風，全校更採用水資源循環再利用系統及省水器具，年減碳量約0.87噸。

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湯志民指出，綠建築標章等級有合格級、銅級、銀級、黃金級、鑽石級5大等級，多數學校都是合格級，目前北市有30個校舍改建案件，從今年起至2030年，平均每年投入40億元改建經費，比往年經費提高1倍，明年預計會完成5個改建案，也會要求未來改建學校至少具備黃金級標章以上等級。

湯志民說，綠建築指標包含綠化量、基地保水、日常節能、廢棄物減量等9大指標，雖然部分綠建材成本較高，但只要提高數百萬元造價就提升到綠建築等級，增加經費是值得的。他也宣布，未來北市所有校舍改建，不但要具備綠建築標準，而且要達到至少黃金級等級，讓學校成為節能減碳與再生能學的教學場域。