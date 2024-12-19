台北跨年3階段交管！大巨蛋增散場接駁　停車場12／31晚上6點只出不進

▲台北最High新年城2025跨年晚會即將登場，此次碰上周遭的台北大巨蛋舉辦演唱會，台北市政府預估可以帶來超過20萬人次以上的人潮。（資料圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

「台北最High新年城2025跨年晚會」將於12月31日在台北市政府前登場，今年碰上台北大巨蛋同時有天后張惠妹演唱會，預估帶來超過20萬人次的人潮。北市交通局19日公布跨年晚會交通管制措施，將自25日起就實施舞台搭建管制，跨年當天也依照往年採「3階段管制」，且因應大巨蛋演唱會，新增大巨蛋停車場12月31日晚上6時起只出不進管制、大巨蛋散場免費接駁車。

台北市交通局與台北捷運公司19日上午召開「2025台北最High新年城」跨年晚會交通管制措施記者會。台北市交通局說明，為因應舞台搭拆及當日活動人潮，自12月25日起進行交通管制，請行經該區域用路人注意管制措施。

▲台北市跨年晚會舞台塔拆管制圖。（圖／台北市交通局提供）

關於管制內容，舞台搭拆管制為2024年12月25日0時起至2025年1月2日早上6時，分別為A階段（12月25日0時至12月26日0時）的市府路（松壽-松高）東側5車道封閉，B階段（12月26日0時至12月27日0時）市府路（松壽-松高）東側5車道封閉、新仁愛路封閉，C階段（12月27日0時至2025年1月2日6時）市府路（松壽-松高）及新仁愛路全線封閉。

而跨年晚會活動當天的12月31日晚上7時起，實施三階段交通管制，警察局並將依現場車流狀況，彈性擴大管制。第一階段（12月31日晚上7時至8時）管制松仁路以西、信義路以北、基隆路與逸仙路以東及忠孝東路以南所圍區域(如附件2綠實線區)，車輛只出不進。

第二階段（12月31日晚上8時至10時）除了第一階段管制範圍，並納入逸仙路（忠孝東-仁愛）及仁愛路（光復南-逸仙）禁止車輛進出；第三階段（12月31日晚上10時至2025年1月1日凌晨3時）管制忠孝東路5段236巷、松德路168巷、松德路、信義路（松德-松仁、莊敬-基隆、基隆-光復南路北側慢車道）、松仁路、莊敬路、光復南路（忠孝東-仁愛）及忠孝東路（光復南-松信）所圍區域，禁止車輛進出。

▲跨年晚會三階段管制圖。（圖／台北市交通局提供）

管制區內的停車管制部分，管制區內停車場12月31日晚上7時起只出不進、晚上8時起全面管制進出；而大巨蛋跨年當天有張惠妹演唱會，因此新增「大巨蛋停車場12月31日晚上6時起只出不進，僅開放月租車、工作車輛及貴賓媒體車輛由菸廠路出入口進出」。

路邊汽機車停車格12月31日傍晚5時起禁止停車；路邊禁停黃線12月31日傍晚5時起至2025年1月1日凌晨3時禁止臨停。公車集結區禁止臨時停車路段：光復南路（基隆-文昌）東側、仁愛路（延吉-敦化南）北側慢車道及南側快車道、基隆路2段（文昌-光復南）西側、松德路（虎林-信義）西側、光復南路（忠孝-市民）東側。市府轉運站管制自12月31日晚上7時30分起，市府轉運站車輛禁止進入，旅客須至管制區外替代站位搭車。

另外，因應大巨蛋首次跨年演唱會，免費散場接駁車將整併加入市府散場接駁車疏運，今年度採4線營運，包括1號線（往捷運忠孝新生站）仁愛路與延吉街口搭乘；2號線（往捷運公館站）基隆路2段（文昌-光復南）搭乘；3號線（往木柵、景美）松德路西側（虎林-信義）搭乘；大巨蛋接駁車（往捷運南京三民站）光復南路東側（忠孝-市民）搭乘。

▲台北市政府跨年晚會3＋1接駁車。（圖／台北市交通局提供）

且為分散大巨蛋演唱會人潮，台北市政府今年首度實施，台北捷運2025年1月1日0時至6時，持電子票證、單程票從綠線南京三民站、台北小巨蛋站進站乘車的乘客，可享不限站數當趟車資免費優惠。

最後，由於跨年人潮眾多，考量人潮安全，管制區內禁止騎乘自行車；YouBike租借站配合活動分階段管制，12月31日傍晚5時起，信義計畫區周邊33站暫停營運，12月31日晚上7時起，增加光復南菸廠路口等22站，計55個站暫停營運。管制期間導引停車場站為富台公園、松山家商、龍門廣場、捷運大安站2、4號出口及台北醫學大學共6站，2025年1月1日凌晨3時起，前述暫停營運55站恢復正常營運。