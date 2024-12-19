國防部預算初審完畢　明年20億潛艦預算「一毛未刪」有條件表決通過

▲國防部長顧立雄。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院外交國防委員會今（19日）續審114年度國防預算，其中攸關我潛艦國造後續艦近20億預算，朝野意見各異，國防部長顧立雄則一再掛保證，會等海測通過後始能動支後續預算，最終以表決方式，在外交國防委員會綠大於藍情況下，通過主決議，經海測後才能動支。相關預算案仍交由黨團協商。

國造潛艦海鯤號建造預算預定明年執行完畢，將到2029年結案，目前尚未執行預算約25億6704萬元，明年編列5億8495萬元。7艘後續艦建造計畫，預計從明年到2038年間編列2840億8080萬元。昨審查過程中，藍委陳永康原提案凍結第二階段原型艦，待海測後始得動支。最終朝野立委尊重陳永康意見，同意改為主決議並連署提案。

而預算審查進行到明年度編列近20億的潛艦後續艦預算時，朝野立場相異，藍委馬文君、黃仁提案全數刪除、徐巧芯提案刪17億9600萬5000元、只留2億，值得注意的是，在野黨所有相關提案中，軍系藍委陳永康僅連署白委林憶君的凍結案，並未連署藍委的刪除案。

對此提案，顧立雄則一再承諾，會等海測通過後才能動支後續預算。顧也坦言，若不編列相關預算，對於台船人員維持、與次承包商合作關係、備料等，「沒把握後續艦能否走下去。」最終朝野未能取得共識，讓三黨立委充分發言後，召委王定宇裁示，將該案將移到第二輪再繼續處理。

今外交國防委員會接續處理保留的三個提案，經過第二輪討論後，先是通過主決議，同意陸軍獵鴞專案在行政院核定預算內115億3640萬元。另外兩提案包含彈簧刀攻擊無人機、潛艦後續艦則進入表決階段，由於正副院長韓國瑜、江啟臣雖然是國防委員會委員，但依慣例不參與委員會表決，所以，外交及國防委員為在野黨唯一少數的委員會。

對於陸軍採購彈簧刀攻擊無人機近52億元預算。在陸軍同意下，減列預算45億7960萬，表決時5比5平手，主席王定宇則投下贊成刪減，他強調，該提案兼顧財政紀律。

而潛艦後續艦部分，朝野仍未取得共識，後提出主決議，案由指出，鑒於原形艦尚未實施海測，考量敵情及強化國軍海上防衛量能，以期籌建潛艦國造政策得以維持，以建構不對稱作戰能力，規劃首年度（114年度）編列潛艦國造第三階段後續艦籌建之19億9600萬5000元，爰要求國防部嚴格把關，並審慎依驗測期程，俟原形艦通過海上動態測試後動支，以確保首獲裝備符合台海防衛作戰需求。

最終經過表決，在場綠委5人贊成，藍白委5人反對，召委王定宇投贊成下，初審通過相關預算。