　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨拚「罷免加嚴」三讀　劉世芳：不希望修改現行選罷法

▲▼內政司法法制聯席會 藍綠再互[噴口水 會議停擺 內政部長劉世芳出席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲內政司法法制聯席會議停擺，內政部長劉世芳出席。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨立法院黨團明（20日）力拚將選罷法、憲法訴訟法、財政收支劃分法修正草案三讀通過。內政部長劉世芳今（19日）受訪表示，內政部多次表達跟中選會立場一樣，不希望修改現行選罷法，畢竟已經執行多年，大家都知道對於人民選舉、罷免，是可以接受的標準。

劉世芳表示，多次表達，內政部跟中選會立場一樣，不希望修改現行選罷法的法律，因為現行法律執行多年以來對於人民直接選舉跟罷免是可以接受的一套標準，現在有若干委員提出來加嚴，但其實也聽到很多不同聲音，所以還是希望維持原來立場。

劉世芳強調，朝野政黨沒有共識下選擇修改沒收直接民權的罷免權方式的話，對於社會的穩定還有民主政治的發展都不是好的現象，對於明天的議事攻防，還是尊重立法院。「明天結果是如何我們不知道，我們看明天結果在來看如何處理」。

對於這周議事攻防，劉世芳對媒體說，「你們都看到啦，我看到的跟你看到的一樣」，政黨之間爭鬥或競爭，還是要能以理服人，把邏輯來面對人民來說明，讓大家可以支持，政黨競爭是時刻都在的，縣市選舉或是總統大選都是，如果說修改法案是針對個別政黨而非人民，「我認為不是好的現象」。

若選罷法三讀後，內政部會提釋憲嗎？劉世芳表示，選罷法要尊重人民的直接民權，罷免權被沒收對民主政治發展來說不是好事，站在他們的立場上，還是希望維持現狀。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
又逃死！縱火弒親奪3命　逆子判決出爐
「學霸替代役男」疑遭霸凌墜樓亡！台達電允諾調查　警方回應了
快訊 ／再尋獲2人！　1死4命危
快訊／低溫範圍擴大！7縣市亮燈　冷到明早下探10度
「工典甜點」老闆夫妻雙亡！檢抵殯儀館相驗　家屬情緒悲痛
工典甜點「自救會成員550人↑」　網錯愕：訂了7500元好想
快訊／利率連3凍！　央行未再推第8波房市管制
快訊／才開完會　新北某國小男老師墜樓身亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨明擬強過3法案　卓榮泰籲：國家要永續、國會不能繼續衝突

原民會爆霸凌案！陳情人點名「羅姓科長」　1員工曾有輕生念頭

行政院通過《產創條例》修正草案　展延租稅優惠「推動AI、淨零」

國民黨拚「罷免加嚴」三讀　劉世芳：不希望修改現行選罷法

示警賴清德「靠青鳥可是會倒的」　凌濤曝3影響：越飛越讓民調下滑

北捷跨年42小時不收班　綠線南京三民、小巨蛋進站「車資免費」

轟「青鳥碰瓷」教育失敗　趙少康：這樣的水準還期待上戰場抗中？

台北跨年3階段交管！大巨蛋增散場接駁　停車場12／31晚上6點只出不進

霸凌通報平台上線1周　行政院：收到53案、中央地方都有

國民黨嘲諷青鳥集結為求官　時代力量轟：人民會把他們掃進歷史灰燼

她過年回家被長輩調侃「沒人要」老闆超霸氣回：我要！

拿 #泡泡瑪特 被拒羞辱店員 奧客甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

【你甩到我了QQ】狗狗狂搖尾巴誤打熱情柴　都想交朋友但時機不允許XD

機車太貴老爸捨不得換　女兒暖心出手：我送你

林襄佔位風波孫生護舊愛　沈玉琳:她委屈哭了

持刀互砍畫面曝！　文化大學回應了

中山大學獼猴「闖教室上日文」　同學笑：猴子都你比認真

轎車、機車路口碰撞 男大生騎士騰空翻滾2圈墜農田 #苗栗

六月爆劈腿188cm鮮肉教練　聊色3年..本人道歉：嘴砲失了分寸

【美式大賣場價格牌的祕密】4個符號標記透露銷售訊息

國民黨明擬強過3法案　卓榮泰籲：國家要永續、國會不能繼續衝突

原民會爆霸凌案！陳情人點名「羅姓科長」　1員工曾有輕生念頭

行政院通過《產創條例》修正草案　展延租稅優惠「推動AI、淨零」

國民黨拚「罷免加嚴」三讀　劉世芳：不希望修改現行選罷法

示警賴清德「靠青鳥可是會倒的」　凌濤曝3影響：越飛越讓民調下滑

北捷跨年42小時不收班　綠線南京三民、小巨蛋進站「車資免費」

轟「青鳥碰瓷」教育失敗　趙少康：這樣的水準還期待上戰場抗中？

台北跨年3階段交管！大巨蛋增散場接駁　停車場12／31晚上6點只出不進

霸凌通報平台上線1周　行政院：收到53案、中央地方都有

國民黨嘲諷青鳥集結為求官　時代力量轟：人民會把他們掃進歷史灰燼

全聯4款「廚神刀」1折換！Masterchef雙帥廚示範　最低99元帶走

央行楊金龍首曝9銀行不動產減降報告遭退件　1銀行補考也沒過關

素顏擦出好氣色！「砂糖唇膏」顏色通透自然、油基底唇蜜更洗版IG

分手4年女友！長髮哥：洪先生砍傷的不只臉「還有我的愛情」

索尼500億收購角川股份成最大股東　簽署協議「預改編IP成電影」

20歲失明貓掉入結冰池塘「只剩一顆頭」　2男緊急下水破冰救援

又逃死！斗南縱火弒親奪3命　逆子遭判無期徒刑+褫奪公權終身

烏來最療癒森林湯屋！開放式窗景下被原木香氣＋層層山嵐綠意圍繞

衣櫃又塞爆了！收納專家教你斷捨離「3種冬衣」　別再勉強自己穿搭

天冷不能出去玩！貴賓眼眶含淚超沮喪　媽怎麼哄都沒用

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

政治熱門新聞

青鳥「民主碰瓷」全都錄！假摔後回隊伍喊口號

6千人國民黨部抗議　藍營嗆：面試大會

鄭文燦出庭發言全文曝！

青鳥集結國民黨部前抗議　藍營升起氣球「民進黨求職博覽會」

民眾黨4人遭控折扣碼抽佣　吳子嘉示警8席立委：白營黨團準備團滅

陳智菡稱賣小物非政治獻金　他提1疑點

澄清湖棒球場要擺脫孤島　高市府比照美日職棒園區：改造鳥松鳳山

他代理徐欣瑩當召委！綠委大怒衝主席台　內委會又陷空轉中

柯文哲聲請「解除通信禁令」為辭黨主席？　吳子嘉曝真實目的

國民黨架音響嘲諷青鳥「來面試」、「像瘋子」　主辦批民主之恥

班班有鮮乳喊卡！　行政院：下學期起停辦

曝民眾黨六都支持度剩不到10％　黃揚明：要說谷底恐怕言之過早

稱「青鳥集結的追星人是瘋子」？　謝克洋反擊：民進黨講不贏就抹黑

海鯤號6億預算通過　藍委堅持刪後續艦「有作戰需求再來編也行」

更多熱門

相關新聞

示警賴清德「靠青鳥可是會倒的」　凌濤曝3影響：越飛越讓民調下滑

示警賴清德「靠青鳥可是會倒的」　凌濤曝3影響：越飛越讓民調下滑

民團昨（18日）舉辦「冬季青鳥在台北」活動，聚集國民黨黨部外抗議，現場超過6千位民眾，活動過程中，卻出現抗議民眾試圖假摔誣賴YouTuber、網紅閩南狼大喊共產黨加油等插曲。對此，桃園市議員凌濤今（19日）表示，青鳥已成負面「求職代名詞」，將造成三大後座力，青鳥越飛越讓賴清德民調下滑，這一次國民黨用幽默取代仇恨，直球對決，賴清德準備好了嗎？靠青鳥可是會倒的哦。

轟「青鳥碰瓷」教育失敗　趙少康：這樣的水準還期待上戰場抗中？

轟「青鳥碰瓷」教育失敗　趙少康：這樣的水準還期待上戰場抗中？

國民黨嘲諷青鳥集結為求官　時代力量轟：人民會把他們掃進歷史灰燼

國民黨嘲諷青鳥集結為求官　時代力量轟：人民會把他們掃進歷史灰燼

龔明鑫率行政團隊離席引藍委爆怒　行政院還原過程

龔明鑫率行政團隊離席引藍委爆怒　行政院還原過程

藍營控綠醞釀大罷免　歷屆罷免成案「7成以上國民黨發動」

藍營控綠醞釀大罷免　歷屆罷免成案「7成以上國民黨發動」

關鍵字：

國民黨罷免三讀劉世芳選罷法

讀者迴響

熱門新聞

即／爆惡性倒閉！　網紅甜點店老闆夫妻輕生亡

即／全聯台中倉儲大火！傳20多人受困　濃煙如炸彈爆開

台中男輕生　床下竟藏8億海洛因磚

黃小柔點名佔位「穎樂16hrs後首鬆口心情」

天冷洗完澡「1動作」超危險！醫警告：有猝死風險

確定了！詹子賢拒台鋼高薪　續留兄弟

青鳥「民主碰瓷」全都錄！假摔後回隊伍喊口號

快訊／11級強風來了　今「全台有雨」最冷

黃小柔大頭照變黑白！點名林襄、林穎樂仍遭出征

男大生出軌被抓！竟將女友壓在人行道親熱

變態斗內要求「鞭打胸部」　女直播主慘叫求饒

「40歲↓平均存款數字曝」！23.4%的人零存款　

林襄、林穎樂同車Vicky！尷尬畫面曝

林襄回應黃小柔發文了

IG知名甜點店老闆身亡！友人爆：欠債+負評壓力大

更多

最夯影音

更多

她過年回家被長輩調侃「沒人要」老闆超霸氣回：我要！

拿 #泡泡瑪特 被拒羞辱店員 奧客甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

【你甩到我了QQ】狗狗狂搖尾巴誤打熱情柴　都想交朋友但時機不允許XD

機車太貴老爸捨不得換　女兒暖心出手：我送你

林襄佔位風波孫生護舊愛　沈玉琳:她委屈哭了

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面