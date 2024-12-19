國民黨拚「罷免加嚴」三讀　劉世芳：不希望修改現行選罷法

▲內政司法法制聯席會議停擺，內政部長劉世芳出席。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨立法院黨團明（20日）力拚將選罷法、憲法訴訟法、財政收支劃分法修正草案三讀通過。內政部長劉世芳今（19日）受訪表示，內政部多次表達跟中選會立場一樣，不希望修改現行選罷法，畢竟已經執行多年，大家都知道對於人民選舉、罷免，是可以接受的標準。

劉世芳表示，多次表達，內政部跟中選會立場一樣，不希望修改現行選罷法的法律，因為現行法律執行多年以來對於人民直接選舉跟罷免是可以接受的一套標準，現在有若干委員提出來加嚴，但其實也聽到很多不同聲音，所以還是希望維持原來立場。

劉世芳強調，朝野政黨沒有共識下選擇修改沒收直接民權的罷免權方式的話，對於社會的穩定還有民主政治的發展都不是好的現象，對於明天的議事攻防，還是尊重立法院。「明天結果是如何我們不知道，我們看明天結果在來看如何處理」。

對於這周議事攻防，劉世芳對媒體說，「你們都看到啦，我看到的跟你看到的一樣」，政黨之間爭鬥或競爭，還是要能以理服人，把邏輯來面對人民來說明，讓大家可以支持，政黨競爭是時刻都在的，縣市選舉或是總統大選都是，如果說修改法案是針對個別政黨而非人民，「我認為不是好的現象」。

若選罷法三讀後，內政部會提釋憲嗎？劉世芳表示，選罷法要尊重人民的直接民權，罷免權被沒收對民主政治發展來說不是好事，站在他們的立場上，還是希望維持現狀。