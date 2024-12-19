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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟「青鳥碰瓷」教育失敗　趙少康：這樣的水準還期待上戰場抗中？

記者郭運興／台北報導

民團18日舉行「冬季青鳥在台北」行動，號召6000人聚集國民黨部前抗議。然而，YouTuber柳傑克到場直播時，遭到大批青鳥包圍嗆聲，更有民眾自摔卻誣賴「欸你碰到我、你故意打我啦」，全程被攝影師錄下，引起熱議。對此，前中廣董事長趙少康今（19日）表示，青鳥「民主碰瓷」 教育徹底失敗，好手好腳的年輕人，躺在地上指控別人推他，簡直丟人現眼，這樣的素質跟水準，還期待他們上戰場抗中保台嗎？

趙少康表示，民進黨放出青鳥到國民黨中央鬧事，國民黨用「大型就業博覽會」諷刺青鳥行動回敬，讓人感覺到國民黨現在真的不一樣了，面對挑釁不是只會緊閉大門不理會、挨打不敢吭聲，現在的國民黨寸土不讓、直球對決，展現監督能量。

趙少康表示，民進黨當家執政，治國沒半步、鬧事千萬步，昨天晚上青鳥當眾演出「民主碰瓷」，一個好手好腳的年輕人，好端端的自摔，躺在地上指控別人推他，眼見沒人上當理他，只好摸摸鼻子自己站起來，簡直丟人現眼。

趙少康批評，青鳥這樣的素質跟水準，還期待他們上戰場抗中保台嗎？早年民進黨的街頭運動充滿理想，為台灣爭取民主，願意真的流血流汗，成為階下囚，如今看看王義川對立法院議事人員作威作福的嘴臉，民進黨的高層吃香喝辣、貪汙腐敗；青鳥年紀輕輕不學好，沒有論述、理念，只會招搖撞騙，真是悲哀。

▼男子眼見事情無法鬧大，隨即起身回到隊伍內喊口號。（圖／翻攝我是柳傑克YT）

▲▼青鳥「民主碰瓷」全都錄　假摔怪人…尷尬起身回到隊伍喊口號。（圖／翻攝我是柳傑克YT）

趙少康提到，立法院會明天處理選罷法修正案，除了罷免連署身分查核必須完善，罷免票數當然要比當選票數多才能罷免。以立委或縣市長的單一選區為例，如果全體選民100萬人、投票率70%，要35萬多1票或更多才能當選，但是如果被發動仇恨罷免，只要有25萬1票投下同意票，並多於反對罷免票，當選人就會被罷免。

趙少康指出，因為罷免的仇恨力量大，但是反對罷免者的投票意願通常不會太強烈，當選要36%選票，罷免只要25%的選票，當選拿到的選票比罷免票多了10萬票，怎麼合理？

最後，趙少康強調，罷免是人民的權利，為的是如果選上的公職人員極端不適任，人民可以收回託付，而不是被民進黨濫用，因為輸不起，動輒發動報復性罷免，或者成為政治鬥爭的手段。

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►青鳥「民主碰瓷」全都錄！假摔先怪人…尷尬起身回隊伍喊口號

▼趙少康批評青鳥民眾碰瓷。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）

▲▼趙少康批評青鳥民眾碰瓷。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）

 
 

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