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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

示警賴清德「靠青鳥可是會倒的」　凌濤曝3影響：越飛越讓民調下滑

 

記者郭運興／台北報導

民團昨（18日）舉辦「冬季青鳥在台北」活動，聚集國民黨黨部外抗議，現場超過6千位民眾，活動過程中，卻出現抗議民眾試圖假摔誣賴YouTuber、網紅閩南狼大喊共產黨加油等插曲。對此，桃園市議員凌濤今（19日）表示，青鳥已成負面「求職代名詞」，將造成三大後座力，青鳥越飛越讓賴清德民調下滑，這一次國民黨用幽默取代仇恨，直球對決，賴清德準備好了嗎？靠青鳥可是會倒的哦。

凌濤表示，賴清德成為少數總統，接連挑戰廢死、地方財劃法、大法官提名皆不得人心，於是如法炮製，用鷹犬青鳥來當先鋒，不料昨日一役不僅鎩羽而歸，還滿臉豆花。

凌濤表示，此一役可以說是現代社群政治的分水嶺，當國民黨新媒體中心精銳盡出，放出「囚鳥」配樂、「賴中強候選法務部長」、「閩南狼只能喊出沒版權」、青年求官照稿念上台語無倫次，結果青鳥失控，八炯坦承是來面試的、閩南狼大喊共產黨加油，心態崩塌的速度連他們都沒料到。

▼國民黨用道具回應青鳥集結。（圖／翻攝自Facebook／凌濤）

▲▼國民黨用道具回應青鳥集結。（圖／翻攝自Facebook／凌濤）

凌濤認為，「第一屆民進黨求職博覽會」之後，將造成三大後座力，賴清德可要準備好了。第一，青鳥一詞被八炯、閩南狼、賴中強等人佔領，已成負面「求職代名詞」，青鳥不去開疆闢土、看不到世界高度，跑來擠官運亨通的民進黨，民眾不會欣賞，青鳥越飛越讓賴清德民調下滑。

凌濤說，第二，賴清德打算用下駟打法，卻遭藍營青年輪番征戰，各個如連環珠砲，與台上青鳥高下立見，原偽裝擁有社會力的青鳥，被拆穿僅是「民進黨力」，被挑戰的節節敗退。

凌濤再說，第三，社群政治，正式由藍營超越綠營，因為賴清德不懂社群，只會屢喊「網軍不要再攻擊他」，再加上王義川、王定宇、綠營議員，吃飯不自己訂餐廳、喝水不自己倒，民進黨中央社群速度及幽默程度，不及藍營的三分之一，立法院綠營也顯頹勢，只剩陳瑩找手機、王義川要水喝。

凌濤強調，昨晚，網友最多的聲音是國民黨不一樣了，沒錯，面對林右昌秘書長指示號召大軍來戰，還要裝模作樣說自己是公民團體，國民黨不懼戰也不畏戰，過程裡國民黨主席朱立倫充分尊重青年人的創意，這一次國民黨用幽默取代仇恨，直球對決。

最後，凌濤呼籲，立法院的政策攻防，2026縣市首長戰局，賴清德準備好了嗎？靠青鳥可是會倒的哦。

▼桃園市議員凌濤。（圖／國民黨提供）

▲凌濤緊咬海科館霸凌案。（圖／國民黨提供）

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