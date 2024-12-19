國民黨嘲諷青鳥集結為求官　時代力量轟：人民會把他們掃進歷史灰燼

記者郭運興／台北報導

民團昨（18日）舉辦「冬季青鳥在台北」活動，聚集國民黨黨部外抗議，現場超過6千位民眾，過程中，國民黨部分黨工卻嘲諷抗議民眾「歡迎來求職者」、「瘋子」。對此，時代力量今（19日）表示，中國國民黨化成灰都是一個毫無民主精神的政黨，從來不相信人民會為理念走上街頭，所以用訕笑羞辱來面對反對意見，如果國民黨要繼續挑戰民主，那台灣人會像十年前一樣，拼盡全力把國民黨掃進歷史灰燼。

時代力量表示，昨天公民團體在國民黨中央黨部前集會，國民黨先是大動作用道具嘲諷這些民眾、公民團體是在「求職」，接著黨公職拿著麥克風，對著上台宣講的公民訕笑、羞辱，並稱大聲喊口號的公民「像瘋子」一樣，甚至錄製影片，影射經濟民主連合的賴中強律師是要「求官」。

時代力量表示，中國國民黨從來不相信人民會為了理念走上街頭，是因為他們自己沒有這樣的經驗，他們只相信人會參與公共事務都是為了政治利益，走上街頭的，都是買來的走路工。

時代力量批評，所以中國國民黨鄙視公民社會，用訕笑羞辱來面對反對意見，他們當然不會理解，賴中強律師十多年來堅定完善抗中法治與民主深化，不會因為執政黨是誰，就有所差別。

時代力量提到，今天早上，被中國協力者傅崐萁控制的傀儡黨主席朱立倫，還發文稱「亂政三法」是民意需求，把抗爭民眾全部抹成側翼，藐視人民，輕賤理念，跟十年前完全一個樣。

最後，時代力量強調，如果中國國民黨要繼續挑戰民主、對抗人民，那台灣人民會像十年前一樣，拼盡全力把國民黨掃進歷史的灰燼。

▼民間團體發起「冬季青鳥在台北」抗議活動。（圖／經民連提供）