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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

龔明鑫率行政團隊離席引藍委爆怒　行政院還原過程

▲內政委員會審查中央政府總預算，內政部官員離席。（圖／記者林敬旻攝）

▲內政委員會審查中央政府總預算，但行政院官員離席，引來國民黨怒批傲慢。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院內政委員會昨日本要審查行政院預算，但上午議程因確認議事錄與否僵持不下，最後拖到下午才確認並繼續開會，但行政院秘書長龔明鑫卻在接到電話後率領行政團隊離開，引來國民黨怒批要刪光行政院預算。對此，行政院發言人李慧芝今（19日）表示，原訂會議時間為上午9時至下午2時，而主席沒有上台宣布開會；下午因會議狀況不明，在沒有接到正式開會通知狀況下，秘書長才決定返回院內處理公務。

行政院發言人李慧芝說，昨天內政委員會的時間是早上9點到下午2點，龔明鑫秘書長在8點50分時就已經簽到準備備詢，率領整個行政團隊過去，大家都是為了表示對立法院的尊重、為了說明預算，所以準備了很多資料準時簽到。但主席沒有上台宣布開會，也很遺憾沒有辦法在表定時間內有說明的機會。

至於下午的狀況，李慧芝說，主要是因為會議狀況不明，不確定會議是否召開，其實昨天下午秘書長有非常多公務，光是會議就有2、3個要開，當時也接了很多電話。

李慧芝提到，那時候一直催促、很多同仁也在找秘書長，因為當時秘書長在會議室內時主席也不在，所以不確定會議有沒有開，也沒有接到正式開會通知，所以秘書長決定要返回處理公務。

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