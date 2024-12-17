雪梨女屍案「尋獲第2具遺體」　警方：很可能是台裔丈夫

▲李卓君遺體發現地附近，又尋獲第二具遺體，懷疑可能是她的台裔丈夫陳嘉寶。（圖／翻攝自新南威爾斯州警務處官網）



記者吳美依／綜合報導

中國女子李卓君（Zhuojun “Sally” Li）日前被發現陳屍在雪梨機場附近，澳洲警方今日宣布發現第2具遺體，很可能正是她的台灣裔丈夫陳嘉寶（Jai-Bao “Rex” Chen）。

33歲的李卓君移居澳洲多年，由於和母親失去聯繫，月初被通報失蹤，11日卻被發現陳屍在雪梨機場附近的「約瑟夫班克斯公園」（Sir Joseph Banks Park）。她的遺體用塑膠包裹起來，棄置於灌木叢，已經高度腐爛。

當時，同為33歲的死者丈夫陳嘉寶下落不明，而警方出於「嚴重關切」，公開呼籲民眾協尋此人下落。

17日下午2時左右，新南威爾斯州（NSW）警方「Zygon」特別小組在案發地點附近搜索時，發現了第2具遺體。儘管尚未正式確認身分，但研判很可能就是陳嘉寶。

警官多赫蒂（Danny Doherty）在記者會上表示，「遺體被淹沒在小溪和水裡，這具遺體很有可能是雷克斯」，此處指的正是陳嘉寶的英文名字。

初步調查結果顯示，夫妻倆在租屋處所在的綠草區（Greenacre）某地址遇害之後，被轉移到濱海路（Foreshore Rd.），由於遺體嚴重腐爛，目前還無法確認死因。

多赫蒂指出，這是一起「具針對性」的雙重謀殺案，「我們先前認為有第三方涉案，這一點現在已經獲得證實。」警方目前鎖定2名嫌疑人，但他們在棄屍之後，都已經逃到海外。此外，犯案動機可能與經濟有關，「他們有欠錢」。

陸妻陳屍雪梨疑點多！ 台灣尪失蹤「警問到家人」發聲