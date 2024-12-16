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男校施工尋獲2000具白骨！多層棺木堆疊僅挖出15%　可追溯至19世紀

▲▼澳洲哈欽斯學校（Hutchins School）挖出近2000具遺骸，而當地過去曾是昆伯勒公墓（Queenborough Cemetry）的一部分。（圖／翻攝自X）

▲澳洲哈欽斯學校挖出近2000具遺骸，而當地過去曾是昆伯勒公墓的一部分。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

澳洲塔斯馬尼亞州（Tasmania）一所寄宿學校的操場今年3月挖出近2000具人類遺骸，被認為是澳洲最大規模的考古挖掘之一。遺骸最早可追溯至19世紀，許多遺體身分已透過歷史資料確定，剩餘遺體將於2025年初重新安葬。

據澳洲新聞網報導，位於霍巴特市（Hobart）的哈欽斯學校（Hutchins School）是澳洲最古老的著名男校。其現址曾是昆伯勒公墓（Queenborough Cemetry）的一部分，在1873至1934年間埋葬了多達1.3萬人。霍巴特市議會於1920世紀初接管該地後，在1960年來將部分區域售予哈欽斯學校使用。

今年3月，這所學校在施工時發現大量遺骸，截至目前為止已挖出1973具遺體，而且還有多層棺木堆疊的現象。歷史考古學家威廉斯（Brad Williams）表示，考古隊原本預估學校地底僅埋有數百具遺體，不料最後的規模卻遠遠超出預期。

學校公告指出，當局目前已透過出生、死亡及婚姻紀錄等資料，確認了其中約87%遺骸的身份，死者年齡從嬰兒至99歲不等。然而，由於當時的紀錄有限，部分遺骸的身分仍無法辨識。目前，當局完成挖掘的面積僅佔了墓地遺址的15%，據信仍有數百具遺體未被發現。

報導稱，被挖出的遺體目前已被妥善轉移至新棺木，計劃於2025年1月重新安葬於荷巴特墓園（Cornelian Bay Cemetery）。屆時，當局將舉行公祭儀式，而哈欽斯學校也承諾將為所有死者樹立新紀念碑，表達對這段歷史的尊重。

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