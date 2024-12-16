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預產期還沒到！女在車上突劇烈宮縮　「意外在前座產下女嬰」

預產期還沒到！女在車上突劇烈宮縮　「意外在前座產下女嬰」。（圖／翻攝自TikTok／mia.kaston）

▲女子講述她在車上生產過程。（圖／翻攝自TikTok／mia.kaston）

記者李振慧／綜合報導

澳洲伯斯(Perth)一名女子在網路上分享，懷有身孕的她某天起來後突然覺得腹部感覺怪怪的，雖然前去產檢，護理師還向她保證，寶寶還需要幾天才會臨盆，沒想到她在車上時，孩子就突然噴出來，在前座產下女兒。

26歲女子卡斯頓(Mia Kaston)在TikTok上分享，自己意外在汽車前座生下女兒的故事。她表示，雖然她之前曾有生產經驗，然而這次生下二女兒的情況，和第一次完全不同。

@mia.kaston Part 1 of my unintentional car birth #birthstory #freebirth #labourandbirth #precipitousbirth #australia #mumsoftiktok ♬ original sound - Mia Kaston

卡斯頓表示，當天她突然覺得下腹部感覺怪怪的，有點像是腹部脹痛或是便祕的感覺，但她還是照常開車送女兒上學，前去產檢時，護理師雖然發現她的子宮頸擴張情況已經達到3、4公分，但仍認為她離生產還有一段時間，便讓她回家。

卡斯頓返家後，由於腹部脹痛的情況愈來愈嚴重，最後丈夫決定開車載她前去醫院，然而她一上車羊水就破了，後來在前座產下女嬰。她表示，「在去醫院的路上我發生2次嚴重宮縮，第3次時孩子突然就出來了，把我和丈夫都嚇壞了」。

這對夫妻後來決定撥打救護車，護理人員在7分鐘內趕到，雖然過程非常驚險，但全家人都非常開心二女兒的出生。

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