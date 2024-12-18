青鳥集結國民黨部前抗議　藍營升起充氣豬「民進黨求職博覽會」

文／中央社

民團號召青鳥集結阻止選罷法等3大案，今天晚上約6000人齊聚國民黨中央黨部前抗議。國民黨青年軍搬出充氣豬及電音音響設備回擊。北市警出動20人，維護周邊秩序及交通安全。

立法院程序委員會昨天通過國民黨立法院黨團提案，公職人員選舉罷免法、憲法訴訟法、財政劃分收支法等修正草案列入20日院會討論事項前3案。台灣經濟民主連合、台灣公民陣線為此號召「冬季青鳥在台北」集會行動，今天晚上在國民黨中央黨部前集會抗議。

根據主辦單位台灣公民陣線統計，活動現場晚間約聚集6000人到場聲援。

經民連智庫召集人賴中強致詞表示，國民黨立法院黨團總召傅崐萁毀壞台灣民主六大罪狀，認為台灣當前的內政困局，並非一般民主國家常見的行政立法僵局，也不僅是民主化後的保守威權逆流，而是中國在地協力者傅崐萁集團對台灣民主體制發動的攻擊。

賴中強指出，六大罪狀，包括癱瘓政府人事；掏空國家財政；向台灣民選政府搶奪行政權；修正憲法訴訟法及癱瘓憲法法庭；修正選罷法刁難罷免連署、提高罷免投票通過門檻，沒收人民罷免權；摧毀國會合議制的民主憲政秩序。

他說，中國在地協力者的目標，就是8年前中共外宣環球日報社論所言「不惜讓台灣黎巴嫩化」，在還無法改變台灣總統大選結果前，現階段要癱瘓台灣民選政府的運作，成為像黎巴嫩一樣的失敗國家。

現場隨即高呼「聲討傅崐萁六大罪狀」及「拒絕台灣黎巴嫩化」等口號，並要求下架國民黨多名立委。

社民黨台北市議員苗博雅也到場聲援，她指出，一個百年大黨在選舉時不敢出來辯論，卻只會放音樂干擾合法集會，大家今晚站在這裡都是為了關心國家的自由民主憲政秩序，不讓後代子孫被中共壓迫，如今台灣民主正在經歷寒風刺骨的寒流，當立法院胡作非為時，可以用憲法法庭及選罷法等來制衡，但如今藍營卻要剝奪這些制衡的權力。

苗博雅說，若被拿掉這些制衡權力，立法院恐成一權獨大的憲政怪獸，今晚大家在此齊聚就是要抗議國會內胡作非為的多數黨。

面對青鳥集結陳抗，國民黨青年軍在黨部大門前架設投影幕、電音音響設備，以及貼有「民進黨求官求職博覽大會」等字的充氣豬反擊。

雙方隔空叫陣，火藥味濃厚。為避免發生衝突及維持活動周邊交通秩序，北市警方出動20名警力進行安全維護。