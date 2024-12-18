藍拚三大案　賴清德：期盼國會議事更理性、符合民主程序

▲賴清德喊話朝野。（圖／翻攝賴清德臉書）



記者杜冠霖／台北報導

立法院16日排審提高罷免門檻的選罷法修正草案，爆發封門修法爭門，並預計20日院會排審《選罷法》、《憲訴法》及《財劃法》修法，國民黨團要力拚三讀，對於修法亂象。總統賴清德今（18日）強調，懇切地希望，國會的議事、討論與協商，都能理性、而且符合民主程序進行，自己與國人同胞們也都一致期待，一票一票選出的國會，能夠以更理性、遵循民主程序、落實實質討論的精神，來處理各項議事與法案，能夠在謹慎審查後，讓明年政府的總預算如期通過。

賴清德表示，出訪回來後，他和行政團隊持續推動各項政策與工作，同時，也和各位一樣關心時事動態，尤其，是近來立法院的議事。

賴清德強調，民主是台灣珍貴的資產，也是台灣在國際上引以為傲的品牌，「我們所習慣的日常生活，是許多前輩在民主改革進程中，犧牲奉獻所爭取而來的。台灣走到現在，我們在國際上被看見、受肯定，與民主同盟國家站在同一陣線對抗威權擴張的基礎，正是因為我們擁有自由民主。」

賴清德直言，此時此刻更應不分朝野、一致團結對外，才能面對所有的挑戰，「我懇切地希望，國會的議事、討論與協商，都能理性、而且符合民主程序進行。這不僅是彰顯民主的價值，更是民主政治的真諦，也是全民所期待的。」

賴清德表示，自己與國人同胞們也都一致期待，我們一票一票選出的國會，能夠以更理性、遵循民主程序、落實實質討論的精神，來處理各項議事與法案；更重要的是，能夠在謹慎審查後，讓明年政府的總預算如期通過，讓許多保家衛國、福國利民的建設，可以如期如質地開展，「接下來的日子，我們會繼續努力。願台灣順遂，願各位平安。」

